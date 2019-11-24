Врачи перечислили самые опасные лекарства

Обычно в среднестатистической домашней аптечке есть обезболивающие, противопростудные, жаропонижающие, антигистаминные, дезинфицирующие и успокоительные препараты. Кроме того, в ней можно найти и лекарства от кашля, различных проблем с ЖКТ и отравлений.

По словам врачей, самостоятельно все эти средства можно принимать только в экстренных случаях и строго в соответствии с инструкцией. Согласно статистике, самая распространенная причина возникновения побочных эффектов после приема какого-либо препарата — неправильная дозировка. До приема лекарств обычно мало кто читает инструкцию, где указаны дозы для разного веса и возраста пациента.

Особенно осторожно следует обращаться с жаропонижающими препаратами. Например, знакомый многим поколениям аспирин имеет ряд опасных побочных эффектов, а для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта он вообще противопоказан.

У детей аспирин и вовсе может спровоцировать тяжелую патологию — синдром Рея, который сопровождается печеночной недостаточностью и энцефалопатией. Что касается других препаратов для борьбы с жаром, то они могут быть не менее опасны, потому перед их приемом следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, не стоит при любом дискомфорте принимать обезболивающие средства. Как отмечают специалисты, россияне очень часто прибегают к их помощи, не осознавая потенциальной опасности. Медики предупреждают, что болеутоляющие препараты вызывают проблемы с ЖКТ, сердцем, провоцируют задержку жидкости в организме, а также могут стать причиной гипертонического криза, тромбоза или инфаркта. Помимо этого, не следует сбрасывать со счетов и возможные аллергические реакции на некоторые компоненты.

Следующими в списке стоят успокоительные средства. Их главная опасность заключается в формировании у пациента зависимости, а при передозировке или неправильном сочетании с другими лекарствами могут возникнуть опасные для жизни осложнения. Самыми "безобидными" побочными эффектами являются раздражительность, бессонница и повышенная утомляемость.

Не меньшую опасность представляют и сосудосуживающие спреи. По словам специалистов, их использование более 5 дней негативно сказывается на организме, о чем говорится в инструкции к каждому такому препарату. Нужно помнить, что зависимость от деконгестантов, способных снять отеки слизистой, лечится гораздо сложнее, чем обычный насморк.