Названы 5 причин рака, которых можно избежать

Врач-онколог из Германии назвал пять причин рака, которые человек сам в состоянии избежать. Германский специалист-онколог медицинский директор Штутгартской больницы Ян Штеффен Юргенсен уточняет, что медицине известны различные причины, в результате которых раковые клетки начинают бесконтрольно размножаться в организме человека, приводя к возникновению тяжелых раковых заболеваний. Издание "МедикФорум", ссылаясь на немецкого онколога, приводит основные канцерогенные факторы, которых каждый из нас в состоянии избежать.

На первом месте списка оказался избыточный вес. Данный фактор недооценивают большинство обладателей полных фигур, а между тем излишняя масса тела увеличивает угрозу возникновения рака. Это подтверждают многие научные исследования.

В частности ученые уже доказали, что ожирение может спровоцировать рак печени, простаты, толстой кишки, желчного пузыря, почек, матки и молочных желез. Наиболее опасны скопления жировых масс в области брюшной полости. Они выделяют опасные вещества, вызывающие в организме воспаление и снижающие выработку инсулина.

Для мужчин окружность талии не должна превышать 94, а для женщин — 80 сантиметров. В качестве борьбы с данным фактором медики предлагают контроль веса.

Вторым фактором назван рацион питания человека. Увеличивают риски жареное мясо и обработанные мясные изделия, а также молоко в больших количествах и продукты с повышенным содержанием сахара и жира. Онкологи рекомендуют заменить вредные продукты на овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые.

Третьим фактором назван алкоголь. Чрезмерное его употребление вызывает рак пищевода, ротовой полости, прямой кишки, печени, молочных желез у женщин.

Далее следует курение. Специалисты рекомендуют отказаться от этой вредной привычки раз и навсегда. При этом следует учитывать, что снижение рисков начнется только через несколько лет.

На пятой строчке оказались вирусы, которые способствуют развитию онкологии при определенных обстоятельствах. Чаще всего с раком ассоциируются вирусы Эпштейна-Барр, гепатита С и В, герпеса, ВИЧ, ВПЧ, клеточной полиомы Меркеля, Т-клеточного лейкоза человека типа 1. Наиболее опасным является онкология, вызванная папилломавирусами человека. Онкологи рекомендуют не забывать о вакцинации.