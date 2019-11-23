Что такое ДППГ и как его лечить

ДППГ — аббревиатура, образованная начальными буквами терминов. Что это такое, легко понять, если знать полное, немного неудобное к произнесению название –доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Симптомы неврологического заболевания заключаются в эпизодах короткого головокружения, возникающего в определенной позиции головы.

Причины, по которым болит и кружится голова, могут быть самые разные, и лечение назначается по этиологии — от терапии основного заболевания до рекомендованных комплексов упражнений.

Причины заболевания

ДППГ считается доброкачественным симптомом, не представляющим особой угрозы для пациента. Примерно 17-35% знают, что это такое, из-за наличия в организме определенных расстройств вестибулярного аппарата. Однако параллельно с неврологической патологией, симптомы могут вызываться и другими причинами, а лечение полностью зависит от этиологии и компетенции врача.

Невропатолог может лечить нарушение мозгового кровообращения, вертебролог — не существующий остеохондроз, и не добиваться никакого успеха ни гимнастикой, ни назначенными медикаментами.

Возникновение ДППГ может развиваться по вариабельным причинам, нередко противоположных ожидаемым, и находящимся в компетенции ЛОРа, невролога. Также они могут крыться в пагубных пристрастиях. Классическим примером позиционного головокружения является недостаточность мозгового кровообращения, нарушения деятельности центральной нервной системы — лечение таких состояний проводится невропатологом.

Медицинская статистика отмечает и другие причины развития негативного синдрома:

Заболевания органов слуха — болезнь Меньера, при которой происходит нарушение работы внутреннего уха, акустическая невринома, воспаление среднего уха в хронической форме, отосклероз. На долю ДППГ, вызванного ушными патологиями приходится почти треть всех зарегистрированных случаев (29%).

Патологические симптомы могут вызываться последствиями операций на голове или перенесенных травм в этой области.

Иногда такая картина вызвана шейным остеохондрозом, передавливанием артерий и недостаточностью кровотока в артериях. Что это такое и как с ним справиться, обнаруживается при аппаратных исследованиях вертебробазилярной системы, позвоночника, системы кровообращения.

Отмечено, что в небольшом процентном соотношении этиология доброкачественного головокружения кроется в приеме антибактериальных препаратов, болезнях нервной системы, хроническом алкоголизме.

Но почти в 40% понять, что это такое и чем вызваны тревожные симптомы, не удается. В этом случае ставится диагноз идиопатическое ДППГ. Причины, несомненно, существуют, но на современном уровне развития медицины их установить невозможно.

Симптоматические проявления

Несмотря на название, заболевание проявляется не только головокружениями, хотя это его основной признак. Иногда именно второстепенные проявления помогают установить, что стало основным поводом. Такие симптомы характерны при ушных заболеваниях — запуск приступа происходит при резком наклоне головы — например, при вставании с кровати после пробуждения.

Головокружение сильное, длится иногда от 30 до 60 секунд, амплитуда вращения направлена в сторону больного уха. Его можно избежать, если при изменении положения тела постараться не двигать головой.

Другие симптомы проявляются по разным причинам, и не всегда зависят от характера заболевания. Чаще их определяет стадия развития и общее состояние организма, возраст пациента, его субъективное восприятие:

при поражении внутреннего уха может проявляться нистагм и ощущение тумана в голове;

у отдельных пациентов расстройства вестибулярного аппарата при головокружениях вызывают тошноту и рвоту;

не всегда присутствуют, но могут проявляться гипергидроз, бледность кожных покровов, усиленное сердцебиение;

может быть потемнение в глазах, нарушения зрения — мушки, полосы.

При доброкачественном позиционном головокружении классического типа наблюдается одна и та же картина — кружение головы при изменении ее позиции, (иногда это повторяющееся движение, отмеченное самим пациентом).

Другие симптомы отсутствуют — нет ни звона в ушах, ни проблем со слухом, ни головной боли. При вопросе, может ли болеть голова, становится понятно, что это другая патология, вызванная серьезными причинами и, возможно, опасная для жизни, в отличие от ДППГ.

Терапия и оперативное вмешательство

Лечение назначается индивидуально и зависит от нескольких факторов — продолжительности появления приступов, их частоты, выраженности, возраста пациента. Медикаментозная терапия может проводиться ноотропами, ангиопротекторами, блокаторами кальциевых каналов или противоэпилептическими средствами. Их назначают при обострениях, поскольку для получения выраженного эффекта нужен длительный прием, а побочных эффектов у этих лекарственных средств предостаточно.

Операции назначаются редко, и только при определенных состояниях — например, при болезни Меньера. Лечение упражнениями — наиболее распространенная практика их выполнения по утрам, когда вероятность приступа наиболее сильная. В них входят повороты головы на 45 градусов — вбок, вверх, с последующей фиксацией на здоровом боку или переворачиванием с боку на бок.

Эффективным считается маневр Семонта — больной в сидячем положении поворачивает голову в здоровую сторону, затем ложится на больную, и запрокидывает ее.

Отмечено, что таким образом провоцируется быстро купируемый приступ, зато частое выполнение приема помогает больному избавиться от других, весьма вероятных на протяжении дня. Самостоятельно применять такие приемы не следует, если не была проведена диагностика, и врач не назначил определенного лечения.