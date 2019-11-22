Медики назвали частую причину сердечных заболеваний

Швейцарские ученые из Университетского центра общей медицины и общественного здравоохранения Лозанны выявили частую причину проблем с сердцем.

Оказалось, что сердечную недостаточность вызывает регулярный недосып. Особенно в тех семьях, где люди страдают от низкого заработка.

Прежде, чем прийти к такому выводу ученые проанализировали данные более 100 тысяч человек из четырех стран Европы. Среди них были люди с низким, средним и высоким доходом. Они изучили медкарты пациентов на предмет инсультов и ишемической болезни сердца, а о состоянии своего сна добровольцы рассказали сами. Таким образом, их разделили на три группы: те, у кого нормальный сон (6-8,5 часов в сутки), короткий (до 6 часов) и длительный (от 8,5 часов).

В ходе исследования выяснилось, что короткий сон является причиной более 13% ишемической болезни среди мужчин с низким достатком. Происходит так из-за того, что они работают посменно, а также живут в постоянном стрессе.