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Медики назвали частую причину сердечных заболеваний 

Рамблер 2 часа назад
Швейцарские ученые из Университетского центра общей медицины и общественного здравоохранения Лозанны выявили частую причину проблем с сердцем.
Оказалось, что сердечную недостаточность вызывает регулярный недосып. Особенно в тех семьях, где люди страдают от низкого заработка.
Прежде, чем прийти к такому выводу ученые проанализировали данные более 100 тысяч человек из четырех стран Европы. Среди них были люди с низким, средним и высоким доходом. Они изучили медкарты пациентов на предмет инсультов и ишемической болезни сердца, а о состоянии своего сна добровольцы рассказали сами. Таким образом, их разделили на три группы: те, у кого нормальный сон (6-8,5 часов в сутки), короткий (до 6 часов) и длительный (от 8,5 часов).
В ходе исследования выяснилось, что короткий сон является причиной более 13% ишемической болезни среди мужчин с низким достатком. Происходит так из-за того, что они работают посменно, а также живут в постоянном стрессе.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о первых симптомах сердечной недостаточности.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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