Врачи поставили диагноз жертвам вампиров

Врачи выяснили, какой болезнью страдали жертвы вампиров в романах

Исследователи из Дании изучили романы XIX века про вампиров и поставили их жертвам один диагноз. Эксперты проанализировали "Вампира" Джона Полидори, "Камиллу" Шеридана Ле Фаню и "Дракулу" Брэма Стокера

По мнению ученых, писатели могли изображать в своих произведениях людей, больных лейкозом.

Как правило, жертвы вампиров страдали от истощения, лихорадки, болей в груди, анорексии, одышки и бреда. Все эти симптомы указывают на острый лейкоз.

Помимо этого некоторые из симптомов могут сигнализировать о туберкулезе, дифтерии или анемии. Однако данные болезни в XIX веке уже были известны, но при этом доктора в книгах, осматривавшие укушенных, не ставили им ни один из вышеперечисленных диагнозов. Именно поэтому ученые убеждены, что авторы описывали болезненное состояние, еще не изученное медиками.