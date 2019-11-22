Врачи поставили диагноз жертвам вампиров

Исследователи из Дании изучили романы XIX века про вампиров и поставили их жертвам один диагноз. Эксперты проанализировали "Вампира" Джона Полидори, "Камиллу" Шеридана Ле Фаню и "Дракулу" Брэма Стокера.
По мнению ученых, писатели могли изображать в своих произведениях людей, больных лейкозом.
Как правило, жертвы вампиров страдали от истощения, лихорадки, болей в груди, анорексии, одышки и бреда. Все эти симптомы указывают на острый лейкоз.
Помимо этого некоторые из симптомов могут сигнализировать о туберкулезе, дифтерии или анемии. Однако данные болезни в XIX веке уже были известны, но при этом доктора в книгах, осматривавшие укушенных, не ставили им ни один из вышеперечисленных диагнозов. Именно поэтому ученые убеждены, что авторы описывали болезненное состояние, еще не изученное медиками.
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