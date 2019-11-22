Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как работает “кодирование” алкоголиков
Как работает “кодирование” алкоголиков
ЗОЖ
Как определить наличие постельных клопов
Как определить наличие постельных клопов
Болезни и лекарства
Пациенту пересадили зараженный орган и погубили его
Пациенту пересадили зараженный орган и погубили его
Болезни и лекарства
Зачем надо есть имбирь каждый день
Зачем надо есть имбирь каждый день
ЗОЖ

Врачи выяснили, какой болезнью страдали жертвы вампиров в романах 

Рамблер 1 час назад
Врачи поставили диагноз жертвам вампиров
Фото: Кадр из сериала "Дневники вампира"
Исследователи из Дании изучили романы XIX века про вампиров и поставили их жертвам один диагноз. Эксперты проанализировали "Вампира" Джона Полидори, "Камиллу" Шеридана Ле Фаню и "Дракулу" Брэма Стокера.
По мнению ученых, писатели могли изображать в своих произведениях людей, больных лейкозом.
Как правило, жертвы вампиров страдали от истощения, лихорадки, болей в груди, анорексии, одышки и бреда. Все эти симптомы указывают на острый лейкоз.
Помимо этого некоторые из симптомов могут сигнализировать о туберкулезе, дифтерии или анемии. Однако данные болезни в XIX веке уже были известны, но при этом доктора в книгах, осматривавшие укушенных, не ставили им ни один из вышеперечисленных диагнозов. Именно поэтому ученые убеждены, что авторы описывали болезненное состояние, еще не изученное медиками.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какие тайны характера прячет ваша группа крови.
Видео дня. Иностранцы едут лечиться в Россию
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Брэм Стокер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как работает «кодирование» алкоголиков
Как работает «кодирование» алкоголиков 1
Как определить наличие постельных клопов
Как определить наличие постельных клопов
Пациенту пересадили зараженный орган и погубили его
Пациенту пересадили зараженный орган и погубили его
Зачем надо есть имбирь каждый день
Зачем надо есть имбирь каждый день
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
Ученые выявили ген запойных алкоголиков 4
Видео
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
11:59
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
Наука
Лекарства из аптечки, которые таят в себе опасность
01:54
Лекарства из аптечки, которые таят в себе опасность
Болезни и лекарства
Выяснилось, как правильно принимать антибиотики
15:50
Выяснилось, как правильно принимать антибиотики
Болезни и лекарства
Как бороться с «грудной жабой»
08:02
Как бороться с «грудной жабой»
Болезни и лекарства
Как не заразиться герпесом
48:51
Как не заразиться герпесом
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
О чем говорит высокий гемоглобин
02:41
О чем говорит высокий гемоглобин
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
02:45
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
Новости Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение