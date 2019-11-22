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Как определить наличие постельных клопов 

Рамблер 1 час назад
Постельные клопы опасны прежде всего тем, что их очень тяжело заметить. Они живут в матрасах, диванах и подушках, а питаются кровью людей. "Рамблер" рассказывает, как обезопасить себя от паразитических постельных клопов.
Так как люди не осматривают свою кровать со всех сторон каждый день, большинство замечают наличие клопов только по симптоматике. Так, получается, что обнаружить насекомых получается уже только после того, как они контактируют с человеком.
Чаще всего от этих насекомых страдают женщины и дети с более тонкой кожей. Укусы постельных клопов очень легко спутать с аллергией, так как на теле человека они проявляются в виде небольших красных пятен по всему телу и чешутся. Некоторые уверены, что укусы клопов похожи на комариные. Первоначальная симптоматика постепенно такая, но потом укусы увеличиваются в размере и могут появляться волдыри. Через несколько дней также появляется отек слизистой, который можно спутать с простудой или аллергией.
Постельные клопы чаще всего кусают в те мест, где кожа очень тонкая, чтобы им легче было ее прокусить. Так, укусы чаще появляются на лопатках, пояснице, сгибах колен и локтей, щиколотках и кистях.
Чтобы оказать первую помощь, нужно обработать рану. Сначала используют мыльный и содовый раствор, потом в ход идут специальные гели и мази. Если у человека есть склонность к аллергии, лучше принять антигистаминный препарат.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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