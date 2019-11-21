Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Найден новый ген болезни Альцгеймера
Найден новый ген болезни Альцгеймера
Болезни и лекарства
Чем опасны знакомые всем лекарства
Чем опасны знакомые всем лекарства
Болезни и лекарства
В России нашли способ быстро выявлять рак
В России нашли способ быстро выявлять рак
Наука
Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца
Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца
Новости

Атопический дерматит связали с высоким риском переломов 

Medical Note 2 часа назад
Дерматит связали с высоким риском переломов
Фото: Medical Note
Британские специалисты установили, что взрослые люди с атопическим дерматитом чаще страдают от переломов, прежде всего крупных костей. Исследование представлено в The Journal of Allergy and Clinical Immunology, пишет «Медвестник».
Ученые проанализировали данные 525 тысяч человек с атопическим дерматитом (АД) и 2,5 миллионов людей без этого заболевания.
Было установлено, что у пациентов с АД риск любых переломов значительно выше. Прежде всего это касалось переломов позвоночника, бедра, таза и запястья.
Эксперты также выявили зависимость риска переломов от тяжести заболевания. У людей с тяжелым АД риск перелома таза на 66% выше. Удвоены оказались риски перелома бедра и позвоночника.
Исследователи полагают, что это может быть связано с хроническим воспалением, а потому предлагают принимать во внимание АД в профилактике переломов.
Видео дня. Что будет с российскими поликлиниками
Medical Note: последние новости
Онколог перечислил главные заблуждения о раке Онколог перечислил главные заблуждения о раке Гастроэнтеролог объяснил, почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами Гастроэнтеролог объяснил, почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами О каком недуге предупреждает жжение в стопах О каком недуге предупреждает жжение в стопах 
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден новый ген болезни Альцгеймера
Найден новый ген болезни Альцгеймера
Чем опасны знакомые всем лекарства
Чем опасны знакомые всем лекарства
В России нашли способ быстро выявлять рак
В России нашли способ быстро выявлять рак 2
Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца
Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца
Какую серьезную болезнь поможет побороть рис
Какую серьезную болезнь поможет побороть рис 4
Видео
Как бороться с «грудной жабой»
08:02
Как бороться с «грудной жабой»
Болезни и лекарства
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
02:45
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
Новости Болезни и лекарства
Почему врачи не стесняются пить на работе
03:14
Почему врачи не стесняются пить на работе
Новости
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
26:06
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет с московскими поликлиниками
01:12
Что будет с московскими поликлиниками
Новости
Чем опасны мушки перед глазами
04:35
Чем опасны мушки перед глазами
Болезни и лекарства
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
07:53
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение