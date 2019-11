Атопический дерматит связали с высоким риском переломов

Британские специалисты установили, что взрослые люди с атопическим дерматитом чаще страдают от переломов, прежде всего крупных костей. Исследование представлено в The Journal of Allergy and Clinical Immunology, пишет «Медвестник».

Ученые проанализировали данные 525 тысяч человек с атопическим дерматитом (АД) и 2,5 миллионов людей без этого заболевания.

Было установлено, что у пациентов с АД риск любых переломов значительно выше. Прежде всего это касалось переломов позвоночника, бедра, таза и запястья.

Эксперты также выявили зависимость риска переломов от тяжести заболевания. У людей с тяжелым АД риск перелома таза на 66% выше. Удвоены оказались риски перелома бедра и позвоночника.

Исследователи полагают, что это может быть связано с хроническим воспалением, а потому предлагают принимать во внимание АД в профилактике переломов.