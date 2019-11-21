Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Дерматит связали с высоким риском переломов
Дерматит связали с высоким риском переломов
Болезни и лекарства
Чем опасны знакомые всем лекарства
Чем опасны знакомые всем лекарства
Болезни и лекарства
В России нашли способ быстро выявлять рак
В России нашли способ быстро выявлять рак
Наука
Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца
Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца
Новости

Найден новый ген болезни Альцгеймера 

Мир24 2 часа назад
Найден новый ген болезни Альцгеймера
Фото: Depositphotos
Ученые из Университета Кентукки обнаружили ген, который может быть связан с наследованием болезни Альцгеймера. Поздняя форма, самая распространенная, представляет собой тяжелое неврологическое заболевание. У пациентов постепенно развиваются тяжелые нарушения интеллекта, памяти и психики.
Известно, что болезнь может передаваться среди близких родственников. Но этот генетический механизм до сих пор не слишком хорошо изучен, в связи со сложностью генома человека и недостатками современных научных методик, сообщает Journal of Neuropathology & Experimental Neurology.
Так, ученые могут объяснить лишь 20-50% случаев наследования данной болезни. Все остальное остается в области «скрытой наследственности».
Но последние достижения в технологии секвенирования позволили провести более детальный анализ. Авторы научной работы исследовали образцы более 10 тысяч добровольцев. Предварительные результаты указали на связь болезни Альцгеймера с генетической вариацией в сегменте гена Mucin 6. Хотя основные механизмы действия остались неизвестными, данные дают основу для новых научных работ и, возможно, создания эффективных форм лечения.
Ранее медики описали редкий медицинский случай: генетическая мутация защитила женщину от ранней формы болезни Альцгеймера. У ее родственников первые симптомы деменции проявлялись в среднем в 44 года, а у пациентки — только к 70 годам.
Видео дня. Что будет с российскими поликлиниками
Мир24: последние новости
Стало известно, почему нельзя закусывать водку маринованным огурцом Стало известно, почему нельзя закусывать водку маринованным огурцом Как не стать жертвой сердечного приступа в молодом возрасте Как не стать жертвой сердечного приступа в молодом возрасте В Бельгии впервые умер вейпер В Бельгии впервые умер вейпер
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерматит связали с высоким риском переломов
Дерматит связали с высоким риском переломов
Чем опасны знакомые всем лекарства
Чем опасны знакомые всем лекарства
В России нашли способ быстро выявлять рак
В России нашли способ быстро выявлять рак 2
Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца
Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца
Какую серьезную болезнь поможет побороть рис
Какую серьезную болезнь поможет побороть рис 4
Видео
Как бороться с «грудной жабой»
08:02
Как бороться с «грудной жабой»
Болезни и лекарства
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
02:45
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
Новости Болезни и лекарства
Почему врачи не стесняются пить на работе
03:14
Почему врачи не стесняются пить на работе
Новости
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
26:06
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет с московскими поликлиниками
01:12
Что будет с московскими поликлиниками
Новости
Чем опасны мушки перед глазами
04:35
Чем опасны мушки перед глазами
Болезни и лекарства
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
07:53
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение