Как бороться с «грудной жабой»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как связаны рак мозга и старение организма
Как связаны рак мозга и старение организма
Болезни и лекарства
Почему нельзя закусывать алкоголь шоколадом
Почему нельзя закусывать алкоголь шоколадом
Новости
Какую серьезную болезнь поможет побороть рис
Какую серьезную болезнь поможет побороть рис
Народная медицина
Три болезни, которые ждут в старости всех
Три болезни, которые ждут в старости всех
Болезни и лекарства

Что такое «грудная жаба» и как с ней бороться 

Рамблер 1 час назад
Одышка, острая боль в груди и невыносимое чувство сдавливания — именно так характеризуется "грудная жаба". "Рамблер" выяснил, что это за болезнь и как ее избежать.
"Грудной жабой" в народе именуют болезнь, которая, в общем, постоянно на слуху, — стенокардию. Так называется хроническое течение ишемической болезни сердца, при котором сужается просвет сосудов, питающих сердечную мышцу. Происходит так из-за холестериновых бляшек.
Запускать данную болезнь нельзя ни при каких обстоятельствах, ведь в конечном счете она может привести к инфаркту миокарда или даже спровоцировать остановку сердца.
Почему в народе болезнь назвали "грудной жабой"? Все связано с ее симптомами. Это прозвище ей дали еще в дореволюционной России: на приеме у врача люди рассказывали, что им кажется, будто у них на груди сидит гигантская жаба, мешающая дышать. "Грудную жабу" упоминали даже в книгах: так, о ней написал врач Петр Куреннов, эмигрировавший в США после революции.
Несмотря на то, что в наши дни здоровый образ жизни становится все популярнее (а ЗОЖ, безусловно, снижает риск развития стенокардии), прогнозы кардиологов неутешительны: по их мнению, в 2020 году число пациентов с больным сердцем увеличится в два раза.
Кто же находится в группе риска? В первую очередь это люди, пренебрегающие вышеупомянутым ЗОЖ, — курильщики, любители алкоголя и сторонники малоподвижного образа жизни. Помимо этого, возникновение "грудной жабы" провоцируют лишний вес и ожирение, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, патология артерий и гипертония.
Комментарии2 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как связаны рак мозга и старение организма
Как связаны рак мозга и старение организма
Почему нельзя закусывать алкоголь шоколадом
Почему нельзя закусывать алкоголь шоколадом
Какую серьезную болезнь поможет побороть рис
Какую серьезную болезнь поможет побороть рис
Три болезни, которые ждут в старости всех
Три болезни, которые ждут в старости всех 30
Почему опасно сдирать родинки
Почему опасно сдирать родинки 1
Видео
Как бороться с «грудной жабой»
08:02
Как бороться с «грудной жабой»
Болезни и лекарства
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
02:45
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
Новости Болезни и лекарства
Почему врачи не стесняются пить на работе
03:14
Почему врачи не стесняются пить на работе
Новости
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
26:06
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет с московскими поликлиниками
01:12
Что будет с московскими поликлиниками
Новости
Чем опасны мушки перед глазами
04:35
Чем опасны мушки перед глазами
Болезни и лекарства
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
07:53
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение