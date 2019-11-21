Как бороться с «грудной жабой»

Что такое «грудная жаба» и как с ней бороться

Одышка, острая боль в груди и невыносимое чувство сдавливания — именно так характеризуется "грудная жаба". "Рамблер" выяснил, что это за болезнь и как ее избежать.

"Грудной жабой" в народе именуют болезнь, которая, в общем, постоянно на слуху, — стенокардию. Так называется хроническое течение ишемической болезни сердца, при котором сужается просвет сосудов, питающих сердечную мышцу. Происходит так из-за холестериновых бляшек.

Запускать данную болезнь нельзя ни при каких обстоятельствах, ведь в конечном счете она может привести к инфаркту миокарда или даже спровоцировать остановку сердца.

Почему в народе болезнь назвали "грудной жабой"? Все связано с ее симптомами. Это прозвище ей дали еще в дореволюционной России: на приеме у врача люди рассказывали, что им кажется, будто у них на груди сидит гигантская жаба, мешающая дышать. "Грудную жабу" упоминали даже в книгах: так, о ней написал врач Петр Куреннов, эмигрировавший в США после революции.

Несмотря на то, что в наши дни здоровый образ жизни становится все популярнее (а ЗОЖ, безусловно, снижает риск развития стенокардии), прогнозы кардиологов неутешительны: по их мнению, в 2020 году число пациентов с больным сердцем увеличится в два раза.

Кто же находится в группе риска? В первую очередь это люди, пренебрегающие вышеупомянутым ЗОЖ, — курильщики, любители алкоголя и сторонники малоподвижного образа жизни. Помимо этого, возникновение "грудной жабы" провоцируют лишний вес и ожирение, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, патология артерий и гипертония.