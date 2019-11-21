Три заболевания, которые приходят в старости ко всем

Принято считать, что повышенное давление и склероз являются наиболее частыми нарушениями в организме, от которых страдают люди с возрастом. Однако, если верить статистике, это далеко не все. О том, какие заболевания входят в топ-3 у тех, кому уже не «немного за 30», читайте в этой статье.

Долгожданный выход на пенсию может омрачиться рядом заболеваний, которых можно избежать

Бессонница

Частенько даже на примере одной семьи можно наблюдать такую картину: если молодежь любит поваляться в постели в выходные как можно дольше, то представители старшего поколения встают ни свет ни заря, хотя спешить им особо некуда. Почему так происходит? Это никак не связано с характером человека (как ошибочно думают окружающие), а обусловлено физиологией. С возрастом время отдыха нервной системы значительно сокращается из-за уменьшения выработки мелатонина (так называемого гормона сна), которая происходит в темное время суток. В медицине о бессоннице (или инсомнии) принято говорить в том случае, если регулярно нарушаются процессы засыпания и пробуждения, характеристики длительности и глубины сна.

Бессонница, если не заниматься ее лечением, может привести к тяжелой хронической депрессии

Бессонница бывает двух видов — транзиторная (временная) и хроническая. В основе транзиторной бессонницы, как правило, лежит стресс (переживания по поводу выхода на пенсию, смерть или болезнь близкого человека и т.п.). При хронической форме бессонницы человек долго не может заснуть, часто просыпается среди ночи, а утром чувствует себя разбитым и невыспавшимся, поскольку сон был не глубоким, а поверхностным.

Как справиться с бессонницей

К сожалению, когда речь идет о инсомнии пожилых, то рекомендации типа «выпейте на ночь молока с медом» или «погуляйте полчаса перед сном» здесь уже не работают. Необходимо подключать лекарственные препараты. Безрецептурные — изготавливаются на основе растений и не вызывают привыкания. Их назначают при транзиторной бессоннице. Альтернативой вполне могут быть и различные народные средства — настои, отвары и успокоительные чаи, приготовленные из растений, обладающих седативным и снотворным действием. Подробнее о рецептах народной медицины для нормализации сна можно почитать в статье Подруга бессонница — как с ней расстаться. При хронической бессоннице применяют рецептурные препараты (или гипнотики), в основе которых лежит синтетический мелатонин. Их дозировку и продолжительность приема может скорректировать только врач.

Боли в суставах

От боли в суставах страдает каждый второй человек, перешагнувший 50-летний рубеж. Кому-то, чтобы «расходиться» с утра, требуется не менее 3 часов, а кто-то и на протяжении всего дня испытывает огромный дискомфорт, если надо сесть, встать или наклониться.

При артрите или подагре боль при движении может облегчать трость

Боль в суставах обусловлена тремя серьезными изменениями, которые претерпевает опорно-двигательная система человека с возрастом.

Уменьшается физическая активность, что влечет за собой атрофию мышц, а при лишнем весе нагрузка на суставы резко возрастает.

Истончаются хрящи, что приводит к нарушению физиологического скольжения костей в суставной сумке, из-за чего появляется характерный щелчок при сгибании или разгибании конечностей.

Значительно в меньшей степени организмом усваивается кальций, что вызывает остеопороз — патологическое снижение плотности костей, из-за чего они становятся крайне хрупкими и часто ломаются.

Что делать при болях в суставах

Ключевую роль при лечении боли в суставах играет сбалансированное питание. Во-первых, не стоит злоупотреблять солью: по нормам Минздрава , ее количество не должно превышать 3-4,5 г в сутки. Следовательно, не стоит налегать на селедку, соленые огурчики-помидорчики и т.п. Во-вторых, из рациона надо исключить ревень и щавель: содержащиеся в них кислоты ведут к образованию солей, что может вызвать еще одно грозное заболевание опорно-двигательного аппарата — подагру, которая по своим болевым проявлениям не уступает артриту. В-третьих, на вашем столе всегда должны быть постное мясо, обезжиренные кисломолочные продукты, фрукты, овощи и свежая зелень в большом количестве.

Запоры

В аптеке слабительные препараты, наряду с сердечными, являются наиболее востребованными среди людей «элегантного возраста». И это не случайность. Дело в том, что чем старше становится человек, тем больше его толстая кишка утрачивает свою двигательную функцию, что приводит к хроническим запорам.

По статистике, проблемы с опорожнением кишечника имеют 67% людей пожилого возраста

Особенно опасно это состояние для людей, по той или иной причине временно прикованных к кровати (например — после операции или во время тяжелой болезни, когда рекомендован строгий постельный режим). Систематические проблемы с опорожнением кишечника ведут к геморрою и даже к образованию анальной трещины, которая потребует хирургического лечения.

Чем можно помочь себе при запорах

Поскольку с возрастом анальный сфинктер у человека теряет свою чувствительность, то позыв к опорожнению кишечника выражен слабо. Поэтому имеет смысл искусственно вырабатывать «туалетный рефлекс»: ежедневно в одно и то же время после первого приема пищи отправляться «посидеть» в туалет, даже если не хочется. В течение недели организм «запомнит» здоровую привычку. Также не стоит забывать о соблюдении питьевого режима. Врачи рекомендуют выпивать не менее 2 л в день. При этом утром натощак полезно выпить сразу 1 стакан теплой воды, чтобы стимулировать работу кишечника. Основное требование к пище для людей, склонных к запорам, — это наличие в ней в большом количестве клетчатки. О том, что это такое, мы уже писали в статье Клетчатка-спасительница: зачем ее нужно есть и как она помогает нашему организму. Больше всего грубых растительных волокон содержится в сливах, яблоках и пшеничных отрубях. Разнообразьте свой привычный завтрак этими продуктами — и вы никогда не узнаете, что такое мучительный запор. А если хотите наверняка подстраховаться от этой болезни, позаботьтесь о том, чтобы Фитомуцил Норм всегда был под рукой. Как говорится, на отруби надейся, а сам не плошай!