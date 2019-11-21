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«Меня заклеймили монстром» 

Passion.ru 1 час назад
«Меня заклеймили монстром»
Фото: Passion.ru
Врачи обнаружили опухоль в основании черепа 30-летней Ани Роман, после того как она внезапно упала в обморок, когда навещала брата, живущего в Германии.
Свою историю Ана рассказала британскому онлайн-порталу the Sun. По ее словам, врачи сделали все возможное, проведя сложную 6-часовую операцию, чтобы удалить ей рак нёба, после чего ей пришлось пройти изнурительную трехмесячную химиотерапию, которая ослабила ее иммунную систему, в результате чего у нее развилось редкое состояние, называемое микроскопическим полиангиитом, из-за которого у женщины воспалились кровеносные сосуды и провалился нос. Также в результате удаления опухоли у женщины пропали вкусовые ощущения.
«После первой операции я лишилась вкуса, а также осталась с лицом, которое ужасает. Многие люди пялятся на меня, некоторые даже пишут в социальных сетях, что я выгляжу, как монстр. Мне было трудно просто отвести детей в школу»,
— признается Ана.
Единственным утешением для женщины в этой непростой ситуации стало, что она встретила мужчину, который всего через 9 месяцев сделал ей предложение и стал ее мужем. Роман добавляет:
«После того, что произошло с моим лицом, я не могу поверить, что нашла любовь, я чувствую себя самой счастливой женщиной в мире. Я не была бы здесь, если бы не он».
Однако на этом проблемы со здоровьем Аны не закончились: ей пришлось пойти на вторую операцию — по удалению разросшейся рубцовой ткани в горле, но она прошла не очень удачно и повредила ей нерв и оставила со страшными болями во всем теле. Теперь ей предстоит еще два хирургических вмешательства — на лице и на шее, первое время после их проведения она не сможет ходить, но надеется, что после полностью будет здорова.
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Теги:
Болезни и лекарства
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