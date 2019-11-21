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Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте ответ на вопрос, который задают себе все дети зимой: можно ли заболеть менингитом, если ходить в мороз без шапки. На самом деле менингит и переохлаждение не связаны, так что отсутствие шапки не вызовет болезнь. Зато переохлаждение головы поспособствует снижению иммунитета и возникновению простудных недугов. Так что пренебрегать головным убором зимой точно не стоит. Также ролик рассказывает, как какао предотвращает проблемы с сосудами и улучшить ли состояние почек потребление большого количества воды.
Ранее «Рамблер» сообщил, что электронные сигареты тоже ведут к раку. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ
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