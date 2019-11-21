Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки

Смотрите видео и узнайте ответ на вопрос, который задают себе все дети зимой: можно ли заболеть менингитом, если ходить в мороз без шапки. На самом деле менингит и переохлаждение не связаны, так что отсутствие шапки не вызовет болезнь. Зато переохлаждение головы поспособствует снижению иммунитета и возникновению простудных недугов. Так что пренебрегать головным убором зимой точно не стоит. Также ролик рассказывает, как какао предотвращает проблемы с сосудами и улучшить ли состояние почек потребление большого количества воды.