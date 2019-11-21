Создано лекарство для быстрого избавления от мигрени

Ученые создали лекарство для быстрого избавления от мигрени

Американские ученые разработали мощное лекарство, которое сможет спасти от мигрени всего за два часа. Препарат «Уброгепант» уже прошел клинические испытания, но пока не одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

Отмечается, что в ходе испытаний у каждого пятого пациента с мигренью лекарство справилось с сильными болями. У 34% пациентов препарат облегчил чувствительность к свету и звуку. Ожидается, что данный препарат станет настоящим спасением для тех, кто страдает от мигреней.

Специалисты поясняют, что лекарство блокирует белок в нервной системе, который связан с передачей болевых сигналов. Часто бывает так, что боль от мигрени фиксируется только в одной половине головы. К другим симптомам добавляется тошнота, рвота, повышенная чувствительность к свету, запахам, звуку, пишет издание «Глас.ру».