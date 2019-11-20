Женщине удалось сбросить 226 кг из-за «нового языка»

Американка Джен Коста, вес которой в пиковой точке составлял 295 килограммов, сумела не только снизить вес, но и побороть страшный недуг.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, жительница Нью-Йорка сильно набрала вес, потому что оказалась прикованной к кровати в результате автомобильной аварии, в которую она попала в 19-летнем возрасте. Потеря способности нормально передвигаться привела Джен к депрессии, которую она начала усиленно заедать. Так продолжалось целых 14 лет, до тех пор, когда американка внезапно ощутила ноющую боль во рту и обратилась с этой проблемой к врачу.

В течение трех месяцев Коста обошла пять врачей, которые заметили небольшую белую опухоль на правой стороне ее языка, но приняли ее за вирусную инфекцию. Однако, несмотря на прием лекарств, женщина стала чувствовать себя еще хуже — боль усилилась, стало трудно говорить — и тогда она настояла на углубленном исследовании проблемы, которое выявило, что то, что доктора приняли за инфекцию, на самом деле агрессивная форма плостоклеточного рака четвертой стадии с метастазами в лимфоузлы на шее.

Ситуация осложнилась тем, что из-за лишнего веса врачи не хотели брать на себя ответственность и оперировать Джен и посоветовали ей готовиться к худшему. По их же словам, слой жира на шее также не позволил бы радиации пробиться к опухоли, так что лучевая терапия ей тоже не поможет.

Однако Джен повезло: она все же смогла найти специалиста, который согласился ей помочь. Из-за того, что заболевание было сильно запущено, врач был вынужден удалить ей большую часть языка и реконструировать новый из лоскута, взятого с ее предплечья.

«Мне сказали, что шанс выжить в течение следующих 5 лет у меня всего 30%, так как вид рака, который был у меня — экстремально агрессивный. Я была в совершенной прострации и чувствовала, что моя жизнь закончилась. Честно говоря, я не знаю, как смогла это пережить»,

— поясняет Коста.

По словам Джен, раньше она была зависима от еды, но после операции ее новый язык «просто занимает место во рту — у него нет движений и вкусовых рецепторов», а врачи сказали, что до конца жизни ей придется питаться только жидкой пищей. Операция прошла успешно, но поначалу девушка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но она научилась дышать самостоятельно и последние 2,5 года сидела на специальной диете, состоящей из жидких коктейлей, благодаря которым смогла похудеть. Женщина также удалила излишки кожи, и в итоге ее общий сброшенный вес составил 226 килограммов. Теперь Джен весит всего 77 килограммов и заявляет, что врачи вернули ее к жизни: