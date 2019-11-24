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Почему нужно беречь суставы 

Рамблер 2 часа назад
Почему нужно беречь суставы
Фото: depositphotos.com
Природа постаралась сделать человека не только разумным, но и подвижным. Нам удается решить десятки задач в день, перебегая с одной локации на другую. Для того, чтобы поддерживать тело человека в тонусе и создавать прочную опору, кости в теле человека соединены друг с другом суставами. «Рамблер" выяснил, почему суставы так важны и как уберечь их от негативного влияния различных факторов.

Вечное движение

Ученые выделяют четыре основных типа движения суставов в теле человека. Самый широкий диапазон возможностей совершать движение дают суставы, связывающие плечевые кости с верхними костями рук. Соединение бедренных костей так же позволяет человеку не только ходить прямо, но и приседать, выпрыгивать, балансировать при ходьбе. Суставы в коленях позволяют осуществлять вращательные движения вперед и назад в двух плоскостях. Локтевой сустав дает руке возможность свободно двигаться за счет комбинации нескольких суставов: шарнирного и стержневого. Седловидные суставы, находящиеся в нашем позвоночнике, позволяют человеку ходить. Благодаря тому, что наш позвоночник длинный — он состоит из 26 костей, суставы делают его чрезвычайно гибким. Исследователи Университета Мичиган изучали походку нескольких групп людей на протяжении 3-х лет, исходя из наблюдений выяснилось: походка человека с точностью может отражать характер человека, его жизненные цели и привычки, а ведь она напрямую зависит от состояния суставов.

Что в них особенного

Суставы можно сравнить с шарнирами, обеспечивающими плавное скольжение костей относительно друг друга. Если бы не было суставов, кости человека стирались бы друг о друга, разрушаясь и приводя к печальным последствиям. Продолжительность жизни человека без суставов может сократиться в несколько раз. Суставы в нашем организме играют тройную роль. Во-первых, они содействуют сохранению положения тела, не давая приобрести бесформенное состояние и превратиться нашему телу в мешочек костей. Во-вторых, суставы участвуют в перемещении частей тела относительно друг друга. В-третьих, они отвечают за координацию движений и являются точными органами локомоции тела в пространстве.

Суставы скажут вам спасибо

»В современном мире вы вряд ли найдете людей, которые ни разу за всю свою жизнь не жаловались на боль в коленных суставах. Они ежедневно испытывают очень сильные нагрузки, а часто и перегрузки, разрушающие все защитные пластины колен. Вас должен насторожить даже обычный дискомфорт или непостоянные неявные боли. Если вы обращаете внимание на болезнь суставов только в те периоды, когда не можете согнуть или разогнуть колено, в ход всегда идут просто обезболивающие препараты, которые никак не лечат вас и не улучшают состояние ваших суставов, а только притупляют боль на короткий промежуток времени. Профилактика суставных заболеваний очень важна, от этого зависит вся опорно-двигательная система человека.», — утверждает Анастасия Литвицкая, врач — ревматолог.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения от боли в суставах страдает каждый 7-й житель планеты. Как сохранить здоровье суставов?
  1. Дозируйте физические нагрузки. Известно, что одним из факторов риска появления артроза служит повышенная нагрузка на суставы, которая их изнашивает.
  2. Практикуйте лечебную физкультуру. Старайтесь вести активный образ жизни и полюбите размеренную ходьбу, укрепляя мышцы и связки. Они помогут снять часть нагрузки и защитят суставы от микротравм.
  3. Следите за весом. Ожирение приводит к появлению остеоартроза.
  4. Если вы сталкиваетесь с венерическими заболеваниями, относитесь к их лечению очень серьезно. Болезни такого рода способны поражать суставы.
  5. Принимайте поливитамины. Витамин D, кальций, магний и другие макроэлементы стоит принимать дополнительно. Если в вашем рационе недостаточно натуральных элементов, обратитесь к диетологам для назначение приема витаминных комплексов.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства , ВОЗ
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