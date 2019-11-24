Почему нужно беречь суставы

Природа постаралась сделать человека не только разумным, но и подвижным. Нам удается решить десятки задач в день, перебегая с одной локации на другую. Для того, чтобы поддерживать тело человека в тонусе и создавать прочную опору, кости в теле человека соединены друг с другом суставами. «Рамблер" выяснил, почему суставы так важны и как уберечь их от негативного влияния различных факторов.

Вечное движение

Ученые выделяют четыре основных типа движения суставов в теле человека. Самый широкий диапазон возможностей совершать движение дают суставы, связывающие плечевые кости с верхними костями рук. Соединение бедренных костей так же позволяет человеку не только ходить прямо, но и приседать, выпрыгивать, балансировать при ходьбе. Суставы в коленях позволяют осуществлять вращательные движения вперед и назад в двух плоскостях. Локтевой сустав дает руке возможность свободно двигаться за счет комбинации нескольких суставов: шарнирного и стержневого. Седловидные суставы, находящиеся в нашем позвоночнике, позволяют человеку ходить. Благодаря тому, что наш позвоночник длинный — он состоит из 26 костей, суставы делают его чрезвычайно гибким. Исследователи Университета Мичиган изучали походку нескольких групп людей на протяжении 3-х лет, исходя из наблюдений выяснилось: походка человека с точностью может отражать характер человека, его жизненные цели и привычки, а ведь она напрямую зависит от состояния суставов.

Что в них особенного

Суставы можно сравнить с шарнирами, обеспечивающими плавное скольжение костей относительно друг друга. Если бы не было суставов, кости человека стирались бы друг о друга, разрушаясь и приводя к печальным последствиям. Продолжительность жизни человека без суставов может сократиться в несколько раз. Суставы в нашем организме играют тройную роль. Во-первых, они содействуют сохранению положения тела, не давая приобрести бесформенное состояние и превратиться нашему телу в мешочек костей. Во-вторых, суставы участвуют в перемещении частей тела относительно друг друга. В-третьих, они отвечают за координацию движений и являются точными органами локомоции тела в пространстве.

Суставы скажут вам спасибо

»В современном мире вы вряд ли найдете людей, которые ни разу за всю свою жизнь не жаловались на боль в коленных суставах. Они ежедневно испытывают очень сильные нагрузки, а часто и перегрузки, разрушающие все защитные пластины колен. Вас должен насторожить даже обычный дискомфорт или непостоянные неявные боли. Если вы обращаете внимание на болезнь суставов только в те периоды, когда не можете согнуть или разогнуть колено, в ход всегда идут просто обезболивающие препараты, которые никак не лечат вас и не улучшают состояние ваших суставов, а только притупляют боль на короткий промежуток времени. Профилактика суставных заболеваний очень важна, от этого зависит вся опорно-двигательная система человека.», — утверждает Анастасия Литвицкая, врач — ревматолог.