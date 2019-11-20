Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как связаны витамины, хрящевая ткань и пот
Как связаны витамины, хрящевая ткань и пот
Новости
Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем
Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем
ЗОЖ
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Наука
Люди могут нормально жить даже с половиной мозга
Люди могут нормально жить даже с половиной мозга
Наука

Как избежать осложнений после простуды 

Рамблер 2 часа назад
В холодное время года в России стартует сезон гриппа и ОРВИ, но опасен не сам диагноз, а его осложнения. "Рамблер" узнал, как избежать неприятных последствий простудных заболеваний.
Если не долечить грипп, можно довести до менингита, пневмонии, ангины и тонзиллита. От этих неприятностей можно избавить себя, нужно только знать несколько простых вещей.
Если вы уже заболели и чувствуете, что грипп перерос в более тяжелый недуг, в этом случае не обойтись без антибиотиков. Чтобы грамотно их подобрать, нужно обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, так как подбирать антибиотики самостоятельно — опасно.
Чтобы предотвратить осложнения, нужно заняться профилактикой. Она состоит из нескольких пунктов. Во-первых, не пренебрегайте прививками, ведь болезнь можно предотвратить еще до того, как вирус проникнет в организм. Существуют как вакцины от гриппа, так и от других инфекций. Во-вторых, нужно мыть руки после посещения любых общественных мест. Нужно не просто промывать их водой, а пользоваться антибактериальным мылом. Мыть руки нужно не менее 30 секунд — за это время вы удалите максимальное количество бактерий.
Вирусы также оседают на слизистых оболочках — в носу и на глазах. Поэтому необходимо промывать и эти места. Не обязательно делать это после каждого похода в общественное место, достаточно двух раз в день: утром и вечером.
Для профилактики заболеваний хорошо помогает свежий воздух, поэтому нужно чаще проветривать помещение или гулять на свежем воздухе. Не пренебрегайте влажной уборкой, особенно, если у вас в доме уже кто-то болен.
Для повышения иммунитета помогают соответствующие напитки: морсы, кисели, отвары из трав или ягод шиповника.
Комментарии 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как связаны витамины, хрящевая ткань и пот
Как связаны витамины, хрящевая ткань и пот
Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем
Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Почему среди лысых мужчин мало импотентов 2
Люди могут нормально жить даже с половиной мозга
Люди могут нормально жить даже с половиной мозга 7
Почему панкреатит называют болезнью алкоголиков
Почему панкреатит называют болезнью алкоголиков 3
Видео
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Что будет с московскими поликлиниками
01:12
Что будет с московскими поликлиниками
Новости
Чем опасны мушки перед глазами
04:35
Чем опасны мушки перед глазами
Болезни и лекарства
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
07:53
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Наука
Электронные сигареты тоже ведут к раку
01:17
Электронные сигареты тоже ведут к раку
ЗОЖ
Что сегодня делают с пациентами с аритмией
03:36
Что сегодня делают с пациентами с аритмией
Болезни и лекарства
Нерадивая медсестра заразила пациентов ВИЧ
02:15
Нерадивая медсестра заразила пациентов ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение