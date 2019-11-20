Почему панкреатит называют болезнью алкоголиков

Панктреатит — болезнь, которая характеризуется воспалением поджелудочной железы. Он может быть острым и хроническим, но постоянное наличие этого недуга происходит только спустя несколько лет неправильного образа жизни и отказа лечения. "Рамблер" рассказывает, почему у болезни есть такое альтернативное название.

По данным врачей, наиболее частыми причинами панкреатита являются желчные камни и употребление алкоголя. Если первое вызывает острые боли, то второе может привести к хроническому заболеванию.

Так происходит из-за того, что многие люди пытаются вылечить сам панкреатит, а не свою психологическую зависимость. Они могут принимать таблетки и начинать правильно питаться, но для полного выздоровления нужен отказ от спиртосодержащих напитков.

Так, на протяжении нескольких лет злоупотребления алкоголем нарушается нормальная функция поджелудочной железы. Из-за этого ферменты начинают переваривать ткани органа. Так может образоваться язва, которую тоже называют болезнью алкоголиков.

Спиртные напитки сильно влияют на внутренние органы живота. Они затрагивают желудок, поджелудочную, кишечник и печень. Сильнее всего страдает именно поджелудочная и желудок, так как в них есть определенные ферменты для переваривания. В этот момент организм пытается в первый раз расщепить токсины из алкоголя.