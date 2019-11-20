Лекарство от артрита может спасти от рака молочной железы

Учёные из Университета Манчестера и Университета Шеффилда выяснили, что используемые для лечения артрита препараты могут помочь в предотвращении распространения рака молочной железы.

По данным исследователей, такие лекарства, как «Анакинра», «Канакинумаб» и «Сульфасалазин», способны остановить заболевание, достигшее костей пациента, где оно становится неизлечимым.

В ходе экспериментов обнаружилось, что костный мозг выделяет белок под названием интерлейкин-1-бета, помогающий раковым клеткам расти и вызывать вторичные опухоли, которые не поддаются лечению, в костях. Заблокировать этот процесс помогли обычные препараты от артрита. Так, после лечения «Анакинрой» только у 14% мышей появились вторичные опухоли в кости.

Однако учёным необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как данные лекарства взаимодействуют с иммунной системой и другими методами лечения онкологии, передаёт The Mirror.

Как писал News.ru, ранее учёные выяснили, что дешёвый препарат против артрита можно использовать для лечения онкологических заболеваний крови. При этих заболеваниях в крови увеличивается количество эритроцитов или тромбоцитов, из-за чего у пациентов наблюдается головная боль, потливость и жар. Все лекарства, избавляющие от подобных побочных эффектов, стоят очень дорого.