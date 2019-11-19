Доктор Мясников назвал пять смертельных симптомов

Доктор Александр Мясников в эфире своей программы "О самом главном" назвал пять опасных симптомов, при которых нужно срочно обращаться к врачу. По его словам, люди начали вызывать "скорую помощь" по любому поводу.

Первым серьёзным симптомом специалист назвал боли в груди и резкую слабость, особенно при одышке и повышенном потоотделении. Мясников считает, что, когда человек страдает от повышенного давления или высокого холестерина, ему может понадобиться операционный стол через 120 минут. Это могут быть предвестники инфаркта, отметил врач.

Вторым опасным симптомом Мясников считает головокружение и раздвоение в глазах. Врач отметил, что это может свидетельствовать о менингите и рассеянном склерозе, а также не стоит медлить с лечением при приступе сильнейшей головной боли, которая может говорить об аневризме и даже онкологии.

Специалист добавил, что отдышка без физического или эмоционального напряжения может говорить о проблемах с сердцем, а резкая боль в животе с тошнотой и рвотой об опасных инфекциях, аппендиците, панкреатите и пр. серьёзных заболеваниях.

При этом врач заявил, что не считает серьёзным поводом для вызова "скорой" температуру 37,2 или зуд.