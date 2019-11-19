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Как за сутки избавиться от простуды 

Рамблер 1 час назад
Как за сутки избавиться от простуды
Фото: depositphotos.com
Пик заболеваемости ОРВИ приходится на осень-зиму, и подчас простуда возникает в самый неподходящий момент. "Рамблер" выяснил, как избавиться от неприятных симптомов в кратчайшие сроки.

Откажитесь от кофе и чая

Когда медики рекомендуют пить во время болезни как можно больше жидкости, они отнюдь не имеют в виду кофеиносодержащие напитки. Ведь именно за счет кофеина жидкость выводится из организма куда быстрее, чем вода или свежевыжатый апельсиновый сок. Поэтому во время болезни лучше отдать предпочтение именно этим напиткам.

Берегите нос

Заметив первые симптомы простуды, для более эффективного лечения постарайтесь остаться дома. Если же вам жизненно необходимо отправиться по делам, в первую очередь позаботьтесь о носе. Он должен быть в тепле, чтобы антитела могли беспрепятственно противостоять вирусам. Кроме того, выходя из дома, не забудьте захватить увлажняющий спрей.

Не принимайте слишком много лекарств

Вопреки распространенному мнению прием нескольких препаратов одновременно не убережет вас от развития болезни. В первый день простуды медики рекомендуют не употреблять ничего кроме парацетамола и ибупрофена. И то, если в них есть необходимость. При этом ибупрофен важно принимать на ночь, — благодаря этому препарату сон будет крепче. Не забывайте также и о том, что вам нужно спать не менее восьми часов для того, чтобы иммунитет вырабатывался в необходимом объеме.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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