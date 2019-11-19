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Чем опасен храп для мужчин и почему его нужно лечить 

Рамблер 1 час назад
Чем опасен храп для мужчин
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что храп сигнализирует о проблемах со здоровьем вне зависимости от пола человека, мужской храп беспокоит медиков особенно остро. Почему? Выяснял "Рамблер".
Люди, страдающие от апноэ — остановки дыхания, которая происходит во время храпа, — регулярно просыпаются посреди ночи. Только так организм способен восстановить дыхание. Вследствие этого у человека развивается хронический недосып, но постоянная сонливость лишь меньшее из зол. Куда серьезнее проблема, к которой она способна привести в итоге.
Еще 11 лет назад немецкие ученые установили прямую связь между апноэ и эректильной дисфункцией. Дело в том, что апноэ снижает уровень тестостерона, из-за чего впоследствии мужчина испытывает большие проблемы в сексуальной жизни. Спустя восемь лет медики вернулись к проблеме и провели очередное исследование. Оказалось, что более половины добровольцев, у которых наблюдается апноэ во сне, страдают от эректильной дисфункции.
Чуть позже из США пришли новые данные: у 4 из 10 мужчин старше 45 лет наблюдается низкий уровень тестостерона, вызванный апноэ во сне. Особое беспокойство медиков вызывает мужской храп ночью, потому что именно в это время организм вырабатывает большую часть тестостерона. Однако из-за низкого качества сна ему попросту не удается этого сделать.
Вот почему храп — это непросто неприятный звук, мешающий спать второй половине, а серьезная проблема, при обнаружении которой следует как можно скорее обратиться к специалисту.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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