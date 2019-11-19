Реально ли вылечить рак легкого

Иммунотерапия как новый подход к лечению рака легкого

Рак легкого считается одним из самых агрессивных видов онкологических заболеваний и занимает третье место по распространенности после рака желудка и молочной железы [1]. Это подтверждают данные Росстата и опроса ВЦИОМ , проведенного в августе 2019 года. Более половины россиян (56%) убеждены, что рак неизлечим, а диагноз воспринимают как приговор.

Мифы и разоблачение

Эту тему не принято широко обсуждать с друзьями и знакомыми, но чем меньше информации о болезни, тем больше мифов вокруг нее распространяется. Одни считают, что раком можно заразиться, и таких людей немало, другие уверены, что раком раньше никто не болел, хотя продолжительность жизни в те далекие времена зачастую просто не позволяла до него дожить, а диагностика оставляла желать лучшего, третьи уверены, что всему виной «химия» и «гмо», которые буквально обступили современного человека со всех сторон, а кто-то во всем винит фармкомпании, которым якобы невыгодно изобретать «настоящее» лекарство от рака. На самом деле причины гораздо глубже, и любая история болезни индивидуальна.

Первые симптомы

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что рак может вполне стать основной причиной смертности во всем мире, опередив сердечно-сосудистые заболевания. Такие данные приводятся в журнале The Lancet [2]. На сегодняшний день в 70% случаев рак легкого обнаруживается на поздних стадиях (III и IV), когда опухоль затрагивает соседние органы и возникают метастазы. Поэтому очень важно знать об этой болезни как можно больше, ведь ранняя диагностика существенно повышает шансы на излечение заболевания.

Стоит внимательно относиться к собственному организму, и, если симптомы повторяются в течение месяца, нужно немедленно обратиться к врачу. На рак легкого могут указывать затрудненное глотание, одышка, беспричинное появление сухого кашля, не связанное с простудой, аллергией или другим заболеванием. Также должны насторожить боли в грудной клетке, осиплость голоса и постоянно повышенная температура до 37-37,5 градусов.

Факторы риска

В большинстве случаев рак легкого связан с курением, при этом страдают не только активные, но и пассивные курильщики. Мужчины заболевают чаще женщин, причем с возрастом вероятность заболевания повышается. Работа на вредном производстве и радиоактивное облучение серьезно повышают риск развития злокачественных процессов.

Методы лечения

Большинство людей очевидным способом лечения онкологических заболеваний считают хирургическое вмешательство и химиотерапию, реже вспоминают о радио— и лучевой терапии. Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян (52%) даже не слышали об иммунотерапии, которая, кстати, работает и на поздних стадиях. В основе метода лежит реактивация собственного противоопухолевого иммунитета человека, когда организм сам начинает бороться с ростом злокачественных клеток. Сейчас иммунотерапия применяется все чаще и дает видимые результаты.

Как отмечает заместитель директора по лечебной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина» Минздрава России , д.м.н., профессор Константин Лактионов, сегодня каждый второй пациент умирает в течение года после постановки диагноза. Специалист объясняет:

«До недавнего времени возможности лечения рака легкого ограничивались химиотерапией, эффективность которой ограничена, или таргетной терапией, которая может быть назначена лишь одной трети пациентов. Сегодня для таких пациентов стала доступна иммунотерапия. В отличии от других вариантов лечения, иммунотерапия не убивает опухоль — она дает возможность реализоваться собственному противоопухолевому иммунному ответу. Эффект от химиотерапии — очень краткосрочный, в среднем 5-6 месяцев, от таргетной терапии — год-полтора. А иммунотерапия для некоторых групп пациентов позволяет значительно продлить жизнь — каждый третий пациент получает возможность прожить пять лет и более, что позволяет считать их заболевание побежденным».

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова комментирует:

«От рака легкого ежегодно умирает больше больных, чем от рака простаты, молочной железы и толстой кишки вместе взятых. Ежедневно это заболевание уносит жизни 136 человек. Только половина пациентов переживает первый год после постановки диагноза. При условии своевременной диагностики и рационального лечения прогноз выживаемости этих пациентов может быть значительно улучшен. Иммуноонкологические препараты дарят надежду пациентам с раком легкого на жизнь».

В 2018 году препараты для иммунотерапии вошли в список ЖНВЛП, а в 2020 их включат в программу обеспечения необходимыми лекарственными средствами России.