Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Средства от простуды, которые есть в каждом доме
Средства от простуды, которые есть в каждом доме
Народная медицина
Доктор Мясников назвал пять смертельных симптомов
Доктор Мясников назвал пять смертельных симптомов
Болезни и лекарства
Как за сутки избавиться от простуды
Как за сутки избавиться от простуды
Болезни и лекарства
Чем опасен храп для мужчин
Чем опасен храп для мужчин
Болезни и лекарства

Иммунотерапия как новый подход к лечению рака легкого 

Партнерский материал 2 часа назад
Реально ли вылечить рак легкого
Фото: Shutterstock.com
Рак легкого считается одним из самых агрессивных видов онкологических заболеваний и занимает третье место по распространенности после рака желудка и молочной железы [1]. Это подтверждают данные Росстата и опроса ВЦИОМ, проведенного в августе 2019 года. Более половины россиян (56%) убеждены, что рак неизлечим, а диагноз воспринимают как приговор.

Мифы и разоблачение

Эту тему не принято широко обсуждать с друзьями и знакомыми, но чем меньше информации о болезни, тем больше мифов вокруг нее распространяется. Одни считают, что раком можно заразиться, и таких людей немало, другие уверены, что раком раньше никто не болел, хотя продолжительность жизни в те далекие времена зачастую просто не позволяла до него дожить, а диагностика оставляла желать лучшего, третьи уверены, что всему виной «химия» и «гмо», которые буквально обступили современного человека со всех сторон, а кто-то во всем винит фармкомпании, которым якобы невыгодно изобретать «настоящее» лекарство от рака. На самом деле причины гораздо глубже, и любая история болезни индивидуальна.

Первые симптомы

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что рак может вполне стать основной причиной смертности во всем мире, опередив сердечно-сосудистые заболевания. Такие данные приводятся в журнале The Lancet [2]. На сегодняшний день в 70% случаев рак легкого обнаруживается на поздних стадиях (III и IV), когда опухоль затрагивает соседние органы и возникают метастазы. Поэтому очень важно знать об этой болезни как можно больше, ведь ранняя диагностика существенно повышает шансы на излечение заболевания.
Стоит внимательно относиться к собственному организму, и, если симптомы повторяются в течение месяца, нужно немедленно обратиться к врачу. На рак легкого могут указывать затрудненное глотание, одышка, беспричинное появление сухого кашля, не связанное с простудой, аллергией или другим заболеванием. Также должны насторожить боли в грудной клетке, осиплость голоса и постоянно повышенная температура до 37-37,5 градусов.

Факторы риска

В большинстве случаев рак легкого связан с курением, при этом страдают не только активные, но и пассивные курильщики. Мужчины заболевают чаще женщин, причем с возрастом вероятность заболевания повышается. Работа на вредном производстве и радиоактивное облучение серьезно повышают риск развития злокачественных процессов.

Методы лечения

Большинство людей очевидным способом лечения онкологических заболеваний считают хирургическое вмешательство и химиотерапию, реже вспоминают о радио— и лучевой терапии. Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян (52%) даже не слышали об иммунотерапии, которая, кстати, работает и на поздних стадиях. В основе метода лежит реактивация собственного противоопухолевого иммунитета человека, когда организм сам начинает бороться с ростом злокачественных клеток. Сейчас иммунотерапия применяется все чаще и дает видимые результаты.
Как отмечает заместитель директора по лечебной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор Константин Лактионов, сегодня каждый второй пациент умирает в течение года после постановки диагноза. Специалист объясняет:
«До недавнего времени возможности лечения рака легкого ограничивались химиотерапией, эффективность которой ограничена, или таргетной терапией, которая может быть назначена лишь одной трети пациентов. Сегодня для таких пациентов стала доступна иммунотерапия. В отличии от других вариантов лечения, иммунотерапия не убивает опухоль — она дает возможность реализоваться собственному противоопухолевому иммунному ответу. Эффект от химиотерапии — очень краткосрочный, в среднем 5-6 месяцев, от таргетной терапии — год-полтора. А иммунотерапия для некоторых групп пациентов позволяет значительно продлить жизнь — каждый третий пациент получает возможность прожить пять лет и более, что позволяет считать их заболевание побежденным».
Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова комментирует:
«От рака легкого ежегодно умирает больше больных, чем от рака простаты, молочной железы и толстой кишки вместе взятых. Ежедневно это заболевание уносит жизни 136 человек. Только половина пациентов переживает первый год после постановки диагноза. При условии своевременной диагностики и рационального лечения прогноз выживаемости этих пациентов может быть значительно улучшен. Иммуноонкологические препараты дарят надежду пациентам с раком легкого на жизнь».
В 2018 году препараты для иммунотерапии вошли в список ЖНВЛП, а в 2020 их включат в программу обеспечения необходимыми лекарственными средствами России.
[1] https://www.who.int/cancer/about/facts/ru/
[2] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736 (19) 32007-0/fulltext
Видео дня. Опасно ли самостоятельно ставить себе диагноз
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства , Росстат , Минздрав РФ , ВОЗ , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Средства от простуды, которые есть в каждом доме
Средства от простуды, которые есть в каждом доме
Доктор Мясников назвал пять смертельных симптомов
Доктор Мясников назвал пять смертельных симптомов
Как за сутки избавиться от простуды
Как за сутки избавиться от простуды
Чем опасен храп для мужчин
Чем опасен храп для мужчин 1
Как бульон поможет при малярии
Как бульон поможет при малярии 1
Новости партнеров
Видео
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Чем опасны мушки перед глазами
04:35
Чем опасны мушки перед глазами
Болезни и лекарства
Что сегодня делают с пациентами с аритмией
03:36
Что сегодня делают с пациентами с аритмией
Болезни и лекарства
Нерадивая медсестра заразила пациентов ВИЧ
02:15
Нерадивая медсестра заразила пациентов ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Как побороть хроническую боль
10:17
Как побороть хроническую боль
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как самому расшифровать результаты анализа
10:50
Как самому расшифровать результаты анализа
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как не поддаться диабету
07:20
Как не поддаться диабету
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение