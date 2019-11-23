Ученые выяснили, что рыбий жир бесполезен

Почему рыбий жир признали бесполезным

British Journal of Psychiatry опубликовал статью, раскрывающую рекламный обман и отсутствие полезных свойств у рыбьего жира. «Рамблер» попытался выяснить, почему Омега-3 утратили доверие среди ученых и врачей.

Что за исследование

Британские ученые усомнились во всех полезных свойствах рыбьего жира, продающегося в капсулах. Для того, чтобы понять, какие изменения в организме происходят при употреблении данной добавки, были проанализированы данные, полученные в ходе 30 клинических исследований. Из 41 500 взрослых людей, участвовавших в исследовании, 30% страдали депрессией или повышенной тревожностью. Участников разделили на группы случайным образом: одни получали добавки с дополнительными Омега-3 жирными кислотами в течение полугода, другие просто поддерживали свой привычный рацион и уровень потребления данного вещества, содержащегося в различных семенах, орехах и жирной морской рыбе. Спустя несколько месяцев ученые пришли к выводу, что у пациентов, принимавших дополнительное количество жиров, никаких значительных изменений не произошло, у некоторых участников так и не прошли симптом тревожности.

Вред рыбьего жира

“Как и в любом препарате, способствующем изменениям в нашем организме, рыбий жир должен применяться по назначению диетолога. Людям, имеющим пониженную свертываемость крови и принимающим препараты — антикоагулянты, абсолютно противопоказаны такие добавки, как рыбий жир. Если у вас панкреатит и холецистит, также стоит обратиться к специалисту и выяснить, в какой дозировке вам не навредит жир. При неправильном приеме возможна реакция желудка и кишечника. Вы можете столкнуться с тошнотой, головокружением, диареей. Поэтому дозировка очень важна. Но я все-таки рекомендую употреблять только продукты, содержащие Омега-3, и не злоупотреблять большим количеством добавок. ”, — советует Александр Войнов, диетолог.