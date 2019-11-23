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Почему рыбий жир признали бесполезным 

Рамблер 1 час назад
Ученые выяснили, что рыбий жир бесполезен
Фото: depositphotos.com
British Journal of Psychiatry опубликовал статью, раскрывающую рекламный обман и отсутствие полезных свойств у рыбьего жира. «Рамблер» попытался выяснить, почему Омега-3 утратили доверие среди ученых и врачей.

Что за исследование

Британские ученые усомнились во всех полезных свойствах рыбьего жира, продающегося в капсулах. Для того, чтобы понять, какие изменения в организме происходят при употреблении данной добавки, были проанализированы данные, полученные в ходе 30 клинических исследований. Из 41 500 взрослых людей, участвовавших в исследовании, 30% страдали депрессией или повышенной тревожностью. Участников разделили на группы случайным образом: одни получали добавки с дополнительными Омега-3 жирными кислотами в течение полугода, другие просто поддерживали свой привычный рацион и уровень потребления данного вещества, содержащегося в различных семенах, орехах и жирной морской рыбе. Спустя несколько месяцев ученые пришли к выводу, что у пациентов, принимавших дополнительное количество жиров, никаких значительных изменений не произошло, у некоторых участников так и не прошли симптом тревожности.

Вред рыбьего жира

“Как и в любом препарате, способствующем изменениям в нашем организме, рыбий жир должен применяться по назначению диетолога. Людям, имеющим пониженную свертываемость крови и принимающим препараты — антикоагулянты, абсолютно противопоказаны такие добавки, как рыбий жир. Если у вас панкреатит и холецистит, также стоит обратиться к специалисту и выяснить, в какой дозировке вам не навредит жир. При неправильном приеме возможна реакция желудка и кишечника. Вы можете столкнуться с тошнотой, головокружением, диареей. Поэтому дозировка очень важна. Но я все-таки рекомендую употреблять только продукты, содержащие Омега-3, и не злоупотреблять большим количеством добавок. ”, — советует Александр Войнов, диетолог.

Где взять омега-3 помимо добавок

  1. Не более двух раз в неделю употребляйте жирную рыбу: скумбрия, лосось, сардина и сельдь. Приема рыбы будет достаточно, чтобы получить необходимую организму дозу жирных кислот.
  2. Не забывайте о водорослях и тоже включайте их в рацион. Морская капуста (ламинария) в чистом виде и сушеные азиатские водоросли помогут поддержать баланс Омега-3 в организме.
  3. Постарайтесь употреблять льняное масло и семя. Диетологи советуют молоть семя, так как в измельченном виде оно намного легче усваивается.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства , Александр Войнов
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