Как врачи спровоцировали опасную болезнь у детей

Как врачи спровоцировали опасное массовое заболевание у детей

Известно, что необдуманные действия медиков иногда приводят к печальным последствиям. Только вот в медицине, как выяснил "Рамблер", был случай, когда вполне квалифицированная помощь привела к массовой аутоиммунной болезни.

Дело было в йоде. Являясь важнейшим элементом, он активно участвует в работе щитовидной железы. "Щитовидка" абсорбирует йод, поступающий в кровь, для выработки гормонов. Дальше они выделяются в кровь и поступают во все части организма. При этом гормоны щитовидной железы играют важную роль в сохранении нашей энергии, работе головного мозга, сердца, мышц и других органов.

Так вот еще несколько десятилетий назад врачи были уверены, что большинству детей не хватает йода. Наверняка вы и сейчас видите рекламу популярных средств, восполняющих йододефицит в организме. Врачи привыкли активно выписывать йод и рекомендовать продукты с высоким содержанием этого элемента практически при любых проблемах с щитовидкой.

Случай, когда действия медиков принесли плачевный результат, произошел в Греции. Тогда примерно у 60% подростков обнаружили зоб (увеличение щитовидки, вызванное дефицитом йода). Врачи начали массовую йодопрофилактику.

В итоге, число больных зобом действительно сократилось в пять раз. Зато резко возросло число подростков и детей с АИТ — аутоиммунным тиреоидитом. Эта болезнь может никак не проявлять себя, а потом привести к гипотериозу, из-за чего больному всю жизнь придется принимать гормоны.

"Это заболевание, при котором в иммунной системе происходит сбой — она распознает щитовидку как опасный чужеродный объект. И начинает с ней бороться…", — объясняет врач-иммунолог, к. м. н. Татьяна Тихомирова.

После этого случая, получившего огласку, в медицинских журналах стали писать о частых ситуациях, когда лечение дефицита йода приводит к АИТ.

"Если у ваших родственников есть любые проблемы с щитовидкой, сахарный диабет 1-го типа, то и вам советую избегать приема йода в любом дополнительном виде…", — рассказала Тихомирова.

Врачи во всем мире уже обсуждают, что нужно запретить бесконтрольно давать населению препараты с йодом. Во многих случаях, это не лечит, а, наоборот, "перелечивает" щитовидную железу.