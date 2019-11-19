5 болезней, из-за которых можно ослепнуть

К счастью, сейчас слепота постепенно отступает под натиском современных открытий в медицине, но все еще есть болезни, из-за которых можно потерять зрение. Игорь Азнаурян, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель детских глазных клиник «Ясный взор», расскажет, как офтальмологи продолжают бороться с этими грозными врагами.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ

Диабет начинается с повышения уровня глюкозы в крови и приводит к различным осложнениям, самое тяжелое из которых — диабетическая ретинопатия. Она наблюдается у 89-0% пациентов с сахарным диабетом. Из-за этого осложнения развивается повышенная проницаемость сосудов, и все, что должно оставаться в сосуде, оказывается в околососудистом пространстве. В результате возникают отеки и кровоизлияния в сетчатке глаза. Последствия — выраженное снижение остроты зрения и слепота.

Диабетическая ретинопатия находится на первом месте в мире по числу ослепших из-за нее людей. Чтобы спасти зрение, нужно сразу же, при постановке диагноза «сахарный диабет» обратиться к эндокринологу и офтальмологу.

Эндокринолог будет работать над нормализацией уровня сахара в крови, назначит курс приема инсулина и необходимую диету.

Офтальмолог будет отслеживать изменения в сетчатке, чтобы своевременно выявить начало заболевания и начать консервативное или хирургическое лечение.

ГЛАУКОМА

Офтальмологическое заболевание, которое все еще не сдалось офтальмологам, приводит в полной и неизлечимой слепоте, если не поймать его на ранних стадиях развития.

Коварство глаукомы в том, что она может долго прогрессировать абсолютно незаметно для человека. В итоге он приходит к врачу уже на крайне запущенной стадии, когда сформировалось трубчатое зрение. Это значит, что периферийное зрение уже полностью отсутствует.

При глаукоме происходит повышение внутриглазного давления, что вызывает гибель клеток зрительного нерва. Из-за этого он уже не может передавать в мозг изображение.

Но если раньше глаукома была приговором, то сейчас при раннем обнаружении врачи могут сохранить человеку зрение в течение долгих лет — например, Боно, солист группы U2, почти 20 борется с этой болезнью и все еще видит мир.

Главное — быстрое выявление заболевания на самых ранних стадиях. Для этого нужно после 35 лет минимум раз в год проходить офтальмологическое обследование с измерением внутриглазного давления. Если оно повышено — врач выпишет снижающие давление капли, которые необходимо неукоснительно капать в глаза каждый день. Также есть хирургические и лазерные методики лечения глаукомы.

АТРОФИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

Отмирание нервных волокон зрительного нерва приводит к необратимой слепоте. Эта болезнь очень долго оставалась страшным приговором — но сейчас, при частичной атрофии, когда сохраняются уцелевшие волокна нерва, зрение можно сохранить. К сожалению, его нельзя улучшить, но пациент будет видеть.

Необходимо как можно раньше обратиться к врачу, чтобы выявить болезнь. Чтобы остановить процесс атрофии и стабилизировать зрение, разработано множество методик — например, лекарственная терапия, которая включает сосудорасширяющие препараты, лекарства против атеросклероза, стимуляторы, средства для регуляции свёртываемости крови.

Офтальмологи используют ультразвук, введение витамина В, никотиновой кислоты, трипсиновых ферментов. Созданы средства для цвето— и светостимуляции, электро— и магнитостимулирующие процедуры, техники массажа, мезо— и озонотерапия.

Также есть хирургические методики борьбы с атрофией — врач вводит пациенту препарат, который замещает нервные ткани, или устанавливает электростимулятор в орбиту глаза на несколько лет.

РЕТИНОБЛАСТОМА

Одно из самых опасных онкологических заболеваний глаз появляется в первые месяцы или годы жизни ребенка, но при этом болезнь почти невозможно заметить. Малыш не чувствует ни боли, ни дискомфорта. Разве что при фотографировании в его зрачке возникает зеленоватое кошачье свечение.

Если вы заметите нечто подобное немедленно бегите с ребенком к врачу. При промедлении можно лишиться не только глаза (в буквальном смысле), но и жизни — если опухоль даст метастазы в мозг.

Увы, из-за незаметности опухоли чаще всего родители доводят ребенка до врача уже на поздних стадиях. Чтобы избежать такой ситуации — в первые годы жизни малыша раз в полгода навещайте офтальмолога. Иначе, если повезет, ваш малыш выживет, но, как актер Питер Фальк до конца жизни будет носить стеклянный протез и видеть только одним глазом.

МЕЛАНОМА

Меланома — это не только коварнейший и опаснейший рак кожи. Поскольку в радужке глаза есть большое количество меланина, то продуцирующие его пигментные клетки меланоциты могут стать почвой для развития меланомы.

Она поражает зрачок, радужку или склеру — белую оболочку глазного яблока. Нередко это происходит совершенно незаметно, и пациент приходит к врачу, когда стремительно прогрессирующая болезнь доходит до критической стадии. Не существует никаких мер профилактики для меланомы глаза — только постоянное внимание.

Если в глазу вдруг появилось пигментное пятнышко или точечка — скорее отправляйтесь к офтальмологу на УЗИ глазного яблока. Речь идет не только о зрении, но и о сохранении жизни — это злокачественная, очень быстро развивающаяся опухоль.