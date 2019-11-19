Сыпь на руках женщины оказалась симптомом рака легких

Сыпь на руках жительницы бразильского города Сан-Паулу оказалась симптомом рака легких, передает «Мир 24».

Уточняется, что 73-летняя женщина обратилась к врачам с жалобой на сильный зуд ладоней и сыпь, которая покрыла ее кисти. Также на руках пациентки были обнаружены «рваные» следы, и она резко сбросила 5 килограммов.

По результатам анализов и компьютерной томографии, у женщины диагностировали онкологию. Сама пациентка призналась, что довольно много курит. Медики назначили ей курс химиотерапии, однако утешительных прогнозов о выздоровлении специалисты не дают.

Врачи напомнили, что кожа является «окном тела» человека. В случае когда появляется нетипичная сыпь на лице и конечностях, необходимо незамедлительно обратиться в больницу.