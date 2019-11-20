Названы первые симптомы рака мозга

Специалисты в области медицины назвали первые симптомы рака головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как отмечает ресурс infopro54.ru, бить тревогу необходимо, если наблюдается хотя бы один из следующих признаков:
1. сильная, продолжительная головная боль, усиливающаяся при физических нагрузках;
2. головокружение, которое не зависит от положения тела человека;
3. стремительное ухудшение остроты зрения;
4. постоянный звон в ушах;
5. возникновение проблем с координацией движений.
Ранее в среду сообщалось, что врачи назвали продукты питания, которые разрушают здоровье сердца.