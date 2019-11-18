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Наука

Как распознать шизофрению на ранней стадии 

Рамблер 4 часа назад
Ежегодно по всему миру среди больных шизофренией становится на полтора миллиона человек больше. Чаще всего заболевание поражает молодежь — в главной группе риска находятся люди от 20 до 30 лет. "Рамблер" выяснял, как распознать шизофрению на ранней стадии у себя или своего близкого человека.

Асоциальность

Для каких-то людей нежелание общаться с окружающими — всего лишь черта характера, которая присутствует на протяжении всей жизни. Беспокоиться стоит в том случае, если человек всю жизнь был душой компании, легко заводил знакомства и обожал шумные вечеринки, а в какой-то момент внезапно отказался от всего этого в пользу одиночества и затворничества.

Нездоровый сон

Люди, больные шизофренией, нередко страдают либо от бессонницы, либо, напротив, от слишком долгого сна длиною в несколько дней.

Враждебный настрой к людям

Любой комментарий, сказанный в адрес человека с психическим расстройством, воспринимается им в штыки. И он не в силах скрыть агрессию: в лучшем случае, начнет кричать на оппонента, не подбирая выражения, в худшем — накинется с кулаками.

Равнодушие к чужому мнению

Полярный предыдущему симптом также может говорить о проблемах с психикой. Не зависеть от мнения окружающих — неплохо, но когда эта независимость в меру. Если же человек ни во что не ставит даже близких людей и не считается с их чувствами, хотя раньше за ним такого не замечали, — это тревожный сигнал.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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