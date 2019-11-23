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Помогают ли медицинские маски от загрязненного воздуха 

Рамблер 1 час назад
Помогают ли медицинские маски на самом деле
Фото: depositphotos.com
Многие люди стран Азии регулярно носят на лице медицинские маски, чтобы защитить себя от загрязненного воздуха. «Рамблер» расскажет, помогают ли они на самом деле.
Ткань действительно может отфильтровывать крупные частицы пыли, пыльцы и песка, но она не блокирует более мелкие и твердые размером в 2,5 мкм. Частицы такого размера считаются наиболее опасными, потому что они глубже проникают в легкие, артерии и вены.
При оценивании эффективности медицинской маски необходимо учитывать множество факторов: размеры и источники частиц, форму лица и тип маски. Исследования эффективности ношения маски для лица были проведены в Пекине, Шанхае и США. Одно из таких исследований показало, что люди, которые регулярно носили маски в загрязненных условиях, имели низкое кровяное давление и высокую частоту сердечных сокращений, в отличие от тех, кто этого не делал. Это может привести к кислородному голоданию и в дальнейшем стать причиной инсульта.
Профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Пелтьер также провел исследование, где выяснил, что обычная тряпичная медицинская маска оказалась крайне ограниченной в задержании частиц — она удерживает от 13 до 40 процентов частиц дизельного выхлопа и от 39 до 65 процентов остальных частиц.
Вот, что Ричард Пелтьер говорит об эффективности медицинских масок:
«Существует явный риск для здоровья населения. Пользователи медицинских масок, особенно в развивающихся странах, должны понимать, что такие маски не защищают. Нам стало ясно, что миллионы людей, вероятно, носят эти маски и чувствуют себя в безопасности, но мы обеспокоены тем, что они потенциально ухудшают ситуацию, например, когда они стоят рядом с дизельным грузовиком и думают, что они находятся под защитой маски».
Как бы люди не пытались избежать какого-либо влияния пыли, песка, выхлопов на организм, у них это не получится. Поэтому лучше делать упор на предотвращение загрязнения воздуха.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства
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