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Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами 

РИА Новости + ещё 7 7 часов назад
Врач объяснил, чем нельзя закусывать водку
Фото: Depositphotos
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья. Об этом в интервью "АиФ" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
По словам эксперта, в них в качестве основного консервирующего компонента используется уксус, который способен раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта. Использование маринованных огурцов в качестве закуски к водке и другим крепким алкогольным напиткам может вызвать воспаление.
Вялов предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.
Гастроэнтеролог посоветовал использовать в качестве закуски к крепкому алкоголю квашеную капусту. Она содержит "витамин U" (метионин), который препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости , Аргументы и Факты
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