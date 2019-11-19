Врач объяснил, чем нельзя закусывать водку

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья. Об этом в интервью "АиФ" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам эксперта, в них в качестве основного консервирующего компонента используется уксус, который способен раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта. Использование маринованных огурцов в качестве закуски к водке и другим крепким алкогольным напиткам может вызвать воспаление.

Вялов предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.

Гастроэнтеролог посоветовал использовать в качестве закуски к крепкому алкоголю квашеную капусту. Она содержит "витамин U" (метионин), который препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка.