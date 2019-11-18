Психолог назвала первые симптомы стресса

Ухудшение памяти и плохой сон считаются первыми симптомами стресса, сказала психолог Наталья Крылова в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Главные признаки ответной реакции организма человека на перенапряжение и негативные эмоции— это нарушение концентрации внимания и ухудшение памяти»,

— отметила эксперт.

Кроме того, по её словам, своеобразными симптомами появления перенапряжения является чувство усталости, которое фиксируется пациентом довольно часто, и повышенная возбудимость, для которой характерна быстрая речь. Испытывающие стресс люди также часто жалуются на недостаток сна и нежелание принимать пищу.

Специалист также рассказала, какие методы помогут побороть недуг. Она подчеркнула, что эффективнее всего начать заниматься спортом. Причём позитивные установки могут формировать не только интенсивные физические нагрузки, но и простые прогулки, плавание и езда на велосипеде, указала Крылова. Не лишним будет и изменение пищевых привычек: для профилактики стрессового напряжения эксперт рекомендует пить больше простой воды.