Почему возникают мушки перед глазами и чем они опасны

Многие люди не придают значения темным точкам, время от времени возникающим перед глазами. А между тем этот симптом может быть крайне опасен и даже грозить полной слепотой. "Рамблер" разбирался, из-за чего могут возникнуть мушки и когда при их появлении стоит немедленно обратиться к врачу.

Мигрень

Если вы регулярно испытываете острую головную боль, мушки могут сигнализировать об очередном надвигающемся приступе. Как правило, вместе с ними человек внезапно видит яркие вспышки света. Такую головную боль медики называют мигренью с аурой.

Гипертония

Из-за того, что при высоком артериальном давлении сосуды внутри сетчатки глаза порой рвутся, мелкие капли крови попадают в стекловидное тело. Это провоцирует возникновение мушек.

Глаукома

Данное заболевание является крайне опасным, — если его игнорировать, в 90% случаев оно приведет к слепоте. Поскольку глаукома медленно разрушает сетчатку глаза, частое появление мушек и вспышек света является одним из ее главных симптомов.

Раздражение глаз

Если вы сильно потерли глаз и вдруг заметили мушек, не стоит поднимать панику. Это нормальная реакция организма, когда стекловидное тело испытывает давление. То же самое может произойти, если в глаз попадет инородный предмет (например, насекомое). Спустя какое-то время глаз заживет, и от дискомфорта не останется и следа.