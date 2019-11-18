Вредно ли на самом деле ходить без шапки в мороз

В зимний период люди делятся на два типа: одни все три месяца укутываются в несколько слоев одежды, другие достают теплые свитера и уж тем более шапку лишь в сильные морозы, а в остальное время предпочитают ходить налегке. И это, несмотря на распространенное убеждение о том, что ходить зимой без шапки опасно. "Рамблер" выяснял, так ли это на самом деле.

Люди, убежденные в необходимости головного убора в холодное время года, апеллируют к тому, что без него очень легко подхватить смертельно опасный менингит. Их оппоненты, не признающие шапки, напротив, уверены, что все зависит от иммунитета, а не от количества предметов одежды на теле. Кто же из них прав?

По словам терапевтов, человек не может заболеть менингитом только из-за того, что привык гулять без шапки. Это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и никак иначе. Вот почему все слова родителей насчет менингита, которыми они пугают детей, "забывших" шапку дома, безосновательны.

Более того, эксперты подчеркивают, что до -5 градусов без головного убора можно смело обходиться. А вот когда столбик термометра опускается ниже, есть серьезный риск обморозить уши и даже спровоцировать облысение, — мороз вызывает спазмы у корней волос, которые приводят к их потере. Все это вкупе чревато общим переохлаждением, которое снизит иммунитет, а значит, сделает организм куда восприимчивей к вирусам и бактериям.