Врачи рассказали, как распознать рак поджелудочной железы

Немецкие врачи рассказали, что делает поджелудочную железу больной. По словам эксперта, состояние органа подрывают избыток алкоголя, никотян и высокий уровень жира в крови.

Когда воспаляется поджелудочная железа, нарушаются две ее важные функции. Она выделяет секрецию, которая состоит из воды и пищеварительных ферментов для расщепления пищи. Также он выделяет гормоны инсулин и глюкагон, регулирующие уровень сахара в крови.

Однако когда дело касается рака, симптомы отсутствуют в течение длительного времени. Из указывающих на опасную болезнь симптомов врачи назвали боли в спине, желтизна кожи, а также отвращение к продуктам и ночной пот, пишет «МедикФорум».

Ранее онколог сообщил о проверенных способах снижения рака. По его мнению, необходимо контролировать свой вес.