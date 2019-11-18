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Врачи рассказали, как распознать рак поджелудочной железы 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Врачи рассказали, как распознать рак поджелудочной
Фото: РИА "ФедералПресс"
Немецкие врачи рассказали, что делает поджелудочную железу больной. По словам эксперта, состояние органа подрывают избыток алкоголя, никотян и высокий уровень жира в крови.
Когда воспаляется поджелудочная железа, нарушаются две ее важные функции. Она выделяет секрецию, которая состоит из воды и пищеварительных ферментов для расщепления пищи. Также он выделяет гормоны инсулин и глюкагон, регулирующие уровень сахара в крови.
Однако когда дело касается рака, симптомы отсутствуют в течение длительного времени. Из указывающих на опасную болезнь симптомов врачи назвали боли в спине, желтизна кожи, а также отвращение к продуктам и ночной пот, пишет «МедикФорум».
Ранее онколог сообщил о проверенных способах снижения рака. По его мнению, необходимо контролировать свой вес.
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Теги:
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