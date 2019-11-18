О каком недуге предупреждает жжение в стопах

Нейропатия — поражение нервов — может быть следствием вредной привычки, а также предупреждать о развитии ряда заболеваний. Об этом пишет OAnews.

Покалывание в конечностях и другие неприятные ощущения могут быть следствием нехватки в организме витамина B12.

А также свидетельствовать о развитии сахарного диабета.

Кроме того, дискомфорт может быть спровоцирован злоупотреблением алкоголя.

Жжение в стопах также может быть симптомом болезни Лайма, появляться при почечной недостаточности и анемии.

Зачатую неприятные ощущения вызываются приемом определенного вида лекарств от туберкулеза или онкологии.

К врачу необходимо обратиться, если дискомфорт ощущается продолжительное время.