О каком недуге предупреждает жжение в стопах 

Нейропатия — поражение нервов — может быть следствием вредной привычки, а также предупреждать о развитии ряда заболеваний. Об этом пишет OAnews.
Покалывание в конечностях и другие неприятные ощущения могут быть следствием нехватки в организме витамина B12.
А также свидетельствовать о развитии сахарного диабета.
Кроме того, дискомфорт может быть спровоцирован злоупотреблением алкоголя.
Жжение в стопах также может быть симптомом болезни Лайма, появляться при почечной недостаточности и анемии.
Зачатую неприятные ощущения вызываются приемом определенного вида лекарств от туберкулеза или онкологии.
К врачу необходимо обратиться, если дискомфорт ощущается продолжительное время.