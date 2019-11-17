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Как не стать жертвой сердечного приступа в молодом возрасте 

Мир24 5 часов назад
Как не стать жертвой сердечного приступа
Фото: Мир24
Сердечного приступа в молодом возрасте можно избежать. Об этом сообщил кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев, комментируя смерть политика Никиты Исаева, пишет «Лента.ру».
Как отмечает специалист, необходимо отслеживать появившиеся в раннем возрасте проблемы с «мотором». Тревожным сигналом может стать во время приступа ощущение подступившего к горлу сердца. Стоит обратиться к врачу и при нарушениях ритма.
При этом врач отметил, что электрокардиограмма не всегда может прояснить картину, поэтому стоит настаивать на проведении более полного обследования, например, суточном мониторировании электрокардиограммы, которое длится 15-16 часов. Такой метод является хорошим способом выявить проблему.
«Это нужно сделать обязательно, и тогда возможность внезапной остановки сердца минимизируется. Тогда человек сможет прожить не 41 год, а 82 и даже больше», — добавил Хорошев.
По словам кардиолога, для сохранения здоровья сердца необходимо отказаться от алкоголя и курения.
Напомним, 16 ноября стало известно о смерти экономиста и политика Никиты Исаева. Он умер в поезде Тамбов — Москва на 42-м году жизни предположительно от внезапной остановки сердца.
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Теги:
Болезни и лекарства , Никита Исаев
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