Как не стать жертвой сердечного приступа в молодом возрасте

Сердечного приступа в молодом возрасте можно избежать. Об этом сообщил кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев, комментируя смерть политика Никиты Исаева, пишет «Лента.ру».

Как отмечает специалист, необходимо отслеживать появившиеся в раннем возрасте проблемы с «мотором». Тревожным сигналом может стать во время приступа ощущение подступившего к горлу сердца. Стоит обратиться к врачу и при нарушениях ритма.

При этом врач отметил, что электрокардиограмма не всегда может прояснить картину, поэтому стоит настаивать на проведении более полного обследования, например, суточном мониторировании электрокардиограммы, которое длится 15-16 часов. Такой метод является хорошим способом выявить проблему.

«Это нужно сделать обязательно, и тогда возможность внезапной остановки сердца минимизируется. Тогда человек сможет прожить не 41 год, а 82 и даже больше», — добавил Хорошев.

По словам кардиолога, для сохранения здоровья сердца необходимо отказаться от алкоголя и курения.