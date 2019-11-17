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Названы симптомы рака легких 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Названы первые симптомы рака легких
Фото: Газета.Ru
Названы некоторые признаки начала заболевания раком легких. Об этом сообщает "МедикФорум".
К первичным симптомам можно отнести приступы кашля, которые сопровождаются мокротой. Отмечается, что это довольно характерное обострение по утрам.
Также стоит обратить внимание за затрудненное дыхание или боль в груди при дыхании.
Кроме того, к возможным симптомам относятся постоянная хрипота, одышка при небольшой физической нагрузке, кашель с кровью, отек шеи.
Общее состояние организма может также говорить о раке — потеря аппетита и резкое похудение, потливость в ночные часы, перманентное ощущение усталости и повышение температуры.
Уточняется, что также есть нетипичные признаки заболевания — это боль в костях на нижних конечностях, остеопороз, утолщение кончиков пальцев. Также некоторые бронхиальные карциномы производят гормоноподобные вещества, которые могут вызвать нарушение гормонального баланса.
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Теги:
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