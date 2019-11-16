Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как мутируют болезни
Как мутируют болезни
Болезни и лекарства
Названа позволяющая избежать гриппа диета
Названа позволяющая избежать гриппа диета
Новости
Почему кофе без кофеина вреден для здоровья
Почему кофе без кофеина вреден для здоровья
ЗОЖ
Началась глобальная эпидемия суперинфекций
Началась глобальная эпидемия суперинфекций
Новости

Больных раком начнут лечить тренировками астронавтов 

Ferra.ru + ещё 1 21 минуту назад
Больных раком начнут лечить тренировками астронавтов
Фото: Ferra.ru
Издание Der Standart сообщило, что программа тренировок, разработанная для астронавтов НАСА, может быть применена в качестве терапии для людей с онкологическими заболеваниями.
Так, американские ученые рекомендуют включить программу тренировок астронавтов НАСА в лечение больных раком людей, поскольку благодаря этому, по их мнению, будет достигнуто уменьшение рисков для их здоровья.
”Мы были удивлены, насколько похож физиологический стресс астронавтов и пациентов, больных раком. Обе группы страдают, например, от снижения мышечной массы и плотности костей, изменений в сердечно-сосудистой системе и иногда даже функций мозга. ”,
— поделилась Джессика Скотт из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга.
По словам ученых, с помощью обширной программы тренировок, которая используется астронавтами до и после полетов, больные онкологией люди смогут эффективно бороться с негативными последствиями болезни.
Видео дня. Чем опасен затяжной кашель
Ferra.ru: последние новости
Выявлен фрукт, который необходим для профилактики рака Выявлен фрукт, который необходим для профилактики рака Выявлена самая пьющая страна в мире Выявлена самая пьющая страна в мире Учёные научили организм автоматически бороться с сахарным диабетом Учёные научили организм автоматически бороться с сахарным диабетом
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мутируют болезни
Как мутируют болезни
Названа позволяющая избежать гриппа диета
Названа позволяющая избежать гриппа диета 2
Почему кофе без кофеина вреден для здоровья
Почему кофе без кофеина вреден для здоровья
Началась глобальная эпидемия суперинфекций
Началась глобальная эпидемия суперинфекций
Тестеры в магазинах оказались смертельно опасны
Тестеры в магазинах оказались смертельно опасны 2
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Как не поддаться диабету
07:20
Как не поддаться диабету
Болезни и лекарства
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
26:05
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
Болезни и лекарства
О чем говорит затяжной кашель
02:12
О чем говорит затяжной кашель
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение