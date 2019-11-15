8 продуктов, которые нельзя употреблять при ОРВИ

Есть мнение, что при гриппах и ангинах нужно есть как можно меньше. Это верно отчасти: слабый организм не готов тратить силы на переваривание больших объемов пищи. К тому же, во время болезни мы мало двигаемся и почти не расходуем энергию.

Но и полностью лишать себя питательных веществ не стоит: делайте упор на сбалансированный рацион, исключив лишь некоторые продукты.

Сладости из кондитерского отдела оставьте до лучших времен. Печенье и конфеты, изделия, содержащие какао, стружку кокоса, сахарную пудру, декоративные посыпки, будут раздражать горло, усиливать кашель. Еще сладости снижают активность лейкоцитов. Замените десерты сухофруктами и постными галетами, медом.

Кто-то считает, что теплое молоко при простуде — первейшее средство.

Но наука гласит обратное: все молочные продукты слизеобразующие: усиливают насморк, ухудшают отхаркивание мокроты.

Особенно следует опасаться жирных сыров, масла и спредов. Допустимы нежирные йогурты и другие кисломолочные продукты в небольших количествах.

Любые полуфабрикаты типа сосисок и фастфуда явно не относятся к легкоусвояемым. Они с трудом перевариваются, содержат много соли, чем затрудняют вывод жидкости из организма, а значит и выход бактерий.

Сюда же можно отнести жирную и жареную пищу типа куриных окорочков, чебуреков, пирожков. Лишний жир нагружает печень и сердце, а еще такая еда долго переваривается. Отдайте предпочтение легким бульонам и овощным супам.

Орехи, которые обычно очень полезны для человека, могут раздражать верхние дыхательные пути и слизистую во время болезни. К тому же они калорийны.

Фрукты и овощи в свежем виде трудно перевариваются, а цитрусовые еще и раздражают воспаленное горло. Пока болеете, ешьте запеченные яблоки, тушеные овощи, припущенные фруктовые пюре.

Кофе способствует активному выведению жидкости, а во время болезни крайне важно не допустить обезвоживания. Кофеин еще и создает нагрузку на сердце, поэтому газировка с кофеином в составе тоже под запретом. Пейте травяные чаи, минеральную воду, легкие морсы и компоты из сухофруктов.

Алкоголь тоже не помощник: он бессилен перед вирусами, а вот печень загружает максимально. Этот орган должен справляться с токсинами, поэтому о согревающей рюмочке водки с перцем стоит забыть. Во время болезни согревайтесь лимонным чаем с медом и имбирем.