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Болезни и лекарства

8 продуктов, которые нельзя употреблять при ОРВИ 

Yellmed 2 часа назад
8 продуктов, которые нельзя употреблять при ОРВИ
Фото: Yellmed
Есть мнение, что при гриппах и ангинах нужно есть как можно меньше. Это верно отчасти: слабый организм не готов тратить силы на переваривание больших объемов пищи. К тому же, во время болезни мы мало двигаемся и почти не расходуем энергию.
Но и полностью лишать себя питательных веществ не стоит: делайте упор на сбалансированный рацион, исключив лишь некоторые продукты.
Сладости из кондитерского отдела оставьте до лучших времен. Печенье и конфеты, изделия, содержащие какао, стружку кокоса, сахарную пудру, декоративные посыпки, будут раздражать горло, усиливать кашель. Еще сладости снижают активность лейкоцитов. Замените десерты сухофруктами и постными галетами, медом.
Кто-то считает, что теплое молоко при простуде — первейшее средство.
Но наука гласит обратное: все молочные продукты слизеобразующие: усиливают насморк, ухудшают отхаркивание мокроты.
Особенно следует опасаться жирных сыров, масла и спредов. Допустимы нежирные йогурты и другие кисломолочные продукты в небольших количествах.
Любые полуфабрикаты типа сосисок и фастфуда явно не относятся к легкоусвояемым. Они с трудом перевариваются, содержат много соли, чем затрудняют вывод жидкости из организма, а значит и выход бактерий.
Сюда же можно отнести жирную и жареную пищу типа куриных окорочков, чебуреков, пирожков. Лишний жир нагружает печень и сердце, а еще такая еда долго переваривается. Отдайте предпочтение легким бульонам и овощным супам.
Орехи, которые обычно очень полезны для человека, могут раздражать верхние дыхательные пути и слизистую во время болезни. К тому же они калорийны.
Фрукты и овощи в свежем виде трудно перевариваются, а цитрусовые еще и раздражают воспаленное горло. Пока болеете, ешьте запеченные яблоки, тушеные овощи, припущенные фруктовые пюре.
Кофе способствует активному выведению жидкости, а во время болезни крайне важно не допустить обезвоживания. Кофеин еще и создает нагрузку на сердце, поэтому газировка с кофеином в составе тоже под запретом. Пейте травяные чаи, минеральную воду, легкие морсы и компоты из сухофруктов.
Алкоголь тоже не помощник: он бессилен перед вирусами, а вот печень загружает максимально. Этот орган должен справляться с токсинами, поэтому о согревающей рюмочке водки с перцем стоит забыть. Во время болезни согревайтесь лимонным чаем с медом и имбирем.
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Теги:
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