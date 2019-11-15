Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как завтракать, чтобы спасти печень
Как завтракать, чтобы спасти печень
ЗОЖ
Почему раковых диагнозов с каждым годом все больше
Почему раковых диагнозов с каждым годом все больше
Болезни и лекарства
Что будет, если есть только оранжевые продукты
Что будет, если есть только оранжевые продукты
ЗОЖ
Ученые выяснили, как "включается" вирус герпеса
Ученые выяснили, как "включается" вирус герпеса
Болезни и лекарства

Какие популярные лекарства могут вызвать у вас зависимость 

Рамблер 40 минут назад
Какие популярные лекарства вызывают зависимость
Фото: depositphotos.com
Медицинские препараты зачастую не оказывают того эффекта, который обещает производитель. А иногда, наоборот, оказывают, но вместе с тем и вызывают зависимость.
Как выяснил "Рамблер", врачи выделяют несколько таких препаратов.
Так, известный российский врач-кардиолог, врач общей практики и телеведущий Александр Мясников объяснил, что нынешние люди живут значительно дольше предков, но большинство людей к 40-50 годам зарабатывает хронические заболевания. И поддерживает такую систему современная фармакология.
В частности, специалист назвал препараты, которые могут вызвать у человека зависимость с серьезной угрозой для здоровья.

Гепатопротекторы

Мясников считает, что препараты для восстановления и защиты печени здоровому человеку никак не угрожают, но вот больная печень из-за постоянного их употребления может оказаться под угрозой.
Эксперт отметил, что пятая часть смертей от острых токсичных поражений происходят из-за приема гепатопротекторов на основе растений. Врач рекомендует воздержаться от приема подобных лекарств.

Капли в нос

Популярные у россиян сосудосужающие капли от насморка также вызывают зависимость. Оказывается, им нужно всего 3-5 дней, чтобы привести к медикаментозному риниту, при котором без капель человек уже не сможет нормально жить. По словам врача, к таким каплям человек привыкает быстрее, чем к наркотикам. Особенно опасно это для детей.

Для сна и против тревоги

Вызывающими зависимость препаратами также считаются седативные противотревожные средства и снотворные. Не случайно, что большинство таких препаратов продаются строго по рецепту. А устаревшие средства с фенобарбиталом, популярные в советское время, сейчас приравнены к наркотикам в других странах.
"Вы путаете реально нужные лекарства с "голубой водой". Если вы не хронический больной, вы не должны принимать больше четырех препаратов Снижение веса, движение и правильное питание эффективнее таблетки. Часто мы лекарством закрываем свою лень. Если вы посмотрите на таблетки, которые вы принимаете, я вам скажу, что до двух третей из этого — лишнее…", — объяснил Мясников в популярной программе о здоровье.
Видео дня. Чем опасен затяжной кашель
Комментарии 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Болезни и лекарства , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как завтракать, чтобы спасти печень
Как завтракать, чтобы спасти печень
Почему раковых диагнозов с каждым годом все больше
Почему раковых диагнозов с каждым годом все больше 1
Что будет, если есть только оранжевые продукты
Что будет, если есть только оранжевые продукты
Ученые выяснили, как «включается» вирус герпеса
Ученые выяснили, как «включается» вирус герпеса 2
Подростку пересадили легкие из-за вейпа
Подростку пересадили легкие из-за вейпа 2
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Как не поддаться диабету
07:20
Как не поддаться диабету
Болезни и лекарства
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
26:05
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
Болезни и лекарства
О чем говорит затяжной кашель
02:12
О чем говорит затяжной кашель
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение