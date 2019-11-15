Какие популярные лекарства вызывают зависимость

Какие популярные лекарства могут вызвать у вас зависимость

Медицинские препараты зачастую не оказывают того эффекта, который обещает производитель. А иногда, наоборот, оказывают, но вместе с тем и вызывают зависимость.

Как выяснил "Рамблер", врачи выделяют несколько таких препаратов.

Так, известный российский врач-кардиолог, врач общей практики и телеведущий Александр Мясников объяснил, что нынешние люди живут значительно дольше предков, но большинство людей к 40-50 годам зарабатывает хронические заболевания. И поддерживает такую систему современная фармакология.

В частности, специалист назвал препараты, которые могут вызвать у человека зависимость с серьезной угрозой для здоровья.

Гепатопротекторы

Мясников считает, что препараты для восстановления и защиты печени здоровому человеку никак не угрожают, но вот больная печень из-за постоянного их употребления может оказаться под угрозой.

Эксперт отметил, что пятая часть смертей от острых токсичных поражений происходят из-за приема гепатопротекторов на основе растений. Врач рекомендует воздержаться от приема подобных лекарств.

Капли в нос

Популярные у россиян сосудосужающие капли от насморка также вызывают зависимость. Оказывается, им нужно всего 3-5 дней, чтобы привести к медикаментозному риниту, при котором без капель человек уже не сможет нормально жить. По словам врача, к таким каплям человек привыкает быстрее, чем к наркотикам. Особенно опасно это для детей.

Для сна и против тревоги

Вызывающими зависимость препаратами также считаются седативные противотревожные средства и снотворные. Не случайно, что большинство таких препаратов продаются строго по рецепту. А устаревшие средства с фенобарбиталом, популярные в советское время, сейчас приравнены к наркотикам в других странах.