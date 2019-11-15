Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Откуда берется второе дыхание
Откуда берется второе дыхание
ЗОЖ
8 продуктов, которые нельзя употреблять при ОРВИ
8 продуктов, которые нельзя употреблять при ОРВИ
Болезни и лекарства
Россияне заразились ВИЧ из-за врачебной халатности
Россияне заразились ВИЧ из-за врачебной халатности
Болезни и лекарства
Врачи избавили женщину от беруш из пластилина
Врачи избавили женщину от беруш из пластилина
Болезни и лекарства

В Бельгии впервые умер вейпер 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
В Бельгии впервые умер вейпер
Фото: Pixabay
Электронные сигареты убили 18-летнего юношу в Бельгии. Он стал первой жертвой вейпинга в этой стране. Из-за пристрастия к вейпу у молодого человека развилась острая пневмония, сообщает «МИР 24».
Альтернативное курение вредит здоровью не меньше обычного, и это доказано. В США ученые провели эксперимент на мышах. За год дым от электронных сигарет вызвал рак легких у четверти подопытных грызунов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), электронные сигареты регулярно курят около 50 миллионов человек.
Ранее странная легочная болезнь охватила американцев. Всему виной вейпы. От вейпинга в США погибли около 40 человек, пострадали более двух тысяч. Ученые обнаружили в легочной жидкости потенциально опасное химическое вещество — ацетат витамина Е.
Видео дня. Чем опасен затяжной кашель
Мир24: последние новости
Названы простые способы, помогающие избежать похмелье Названы простые способы, помогающие избежать похмелье Ученые: признаки старения могут оказаться симптомами онкологии Ученые: признаки старения могут оказаться симптомами онкологии Снова вместе: в Петербурге суд оправдал ВИЧ-положительную мать Снова вместе: в Петербурге суд оправдал ВИЧ-положительную мать 
Теги:
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откуда берется второе дыхание
Откуда берется второе дыхание
8 продуктов, которые нельзя употреблять при ОРВИ
8 продуктов, которые нельзя употреблять при ОРВИ
Россияне заразились ВИЧ из-за врачебной халатности
Россияне заразились ВИЧ из-за врачебной халатности 12
Врачи избавили женщину от беруш из пластилина
Врачи избавили женщину от беруш из пластилина
Как завтракать, чтобы спасти печень
Как завтракать, чтобы спасти печень 1
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Как не поддаться диабету
07:20
Как не поддаться диабету
Болезни и лекарства
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
26:05
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
Болезни и лекарства
О чем говорит затяжной кашель
02:12
О чем говорит затяжной кашель
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение