В Бельгии впервые умер вейпер

Электронные сигареты убили 18-летнего юношу в Бельгии. Он стал первой жертвой вейпинга в этой стране. Из-за пристрастия к вейпу у молодого человека развилась острая пневмония, сообщает «МИР 24».

Альтернативное курение вредит здоровью не меньше обычного, и это доказано. В США ученые провели эксперимент на мышах. За год дым от электронных сигарет вызвал рак легких у четверти подопытных грызунов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), электронные сигареты регулярно курят около 50 миллионов человек.

Ранее странная легочная болезнь охватила американцев. Всему виной вейпы. От вейпинга в США погибли около 40 человек, пострадали более двух тысяч. Ученые обнаружили в легочной жидкости потенциально опасное химическое вещество — ацетат витамина Е.