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Врачи избавили женщину от беруш из пластилина 

Medical Note 5 часов назад
Врачи избавили женщину от беруш из пластилина
Фото: Medical Note
Московские врачи извлекли из ушей пациентки пластилиновые беруши, из-за которых у нее начались проблемы со слухом. Скорее всего, этим «подарком» 60-летнюю женщину наградили игравшие с пластилином внуки — в то время пока она спала. Об этом Агентству «Москва» рассказали в столичном Депздраве.
60-летняя женщина обратилась в поликлинику с жалобами на дискомфорт, снижение слуха и ощущение заложенности в ушах с двух сторон. По словам пациентки, симптомы возникли у нее внезапно.
При первичном осмотре врач обнаружил новообразования в ушах неизвестного происхождения. Они находились довольно глубоко и практически полностью перекрывали слуховые проходы.
Специалисты отделили инородное тело от барабанной перепонки и полностью его удалили. Оказалось, что в ушах пациентки были ярко-оранжевые кусочки пластилина.
После разговора с женщиной выяснилось, что она часто проводит время со своими тремя внуками-дошкольниками. Слух пропал как раз в один из дней, когда она ненадолго задремала рядом с детьми, увлекшимися пластилином.
Скорее всего, внуки решили «помочь» бабушке и слепили для нее беруши. Однако сказать об этом после игры забыли.
После удаления пластилина к пациентке тут же вернулся слух, а дискомфортные ощущение исчезли.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости , АГН "Москва"
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