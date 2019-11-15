Врачи избавили женщину от беруш из пластилина

Московские врачи извлекли из ушей пациентки пластилиновые беруши, из-за которых у нее начались проблемы со слухом. Скорее всего, этим «подарком» 60-летнюю женщину наградили игравшие с пластилином внуки — в то время пока она спала. Об этом Агентству «Москва» рассказали в столичном Депздраве.

60-летняя женщина обратилась в поликлинику с жалобами на дискомфорт, снижение слуха и ощущение заложенности в ушах с двух сторон. По словам пациентки, симптомы возникли у нее внезапно.

При первичном осмотре врач обнаружил новообразования в ушах неизвестного происхождения. Они находились довольно глубоко и практически полностью перекрывали слуховые проходы.

Специалисты отделили инородное тело от барабанной перепонки и полностью его удалили. Оказалось, что в ушах пациентки были ярко-оранжевые кусочки пластилина.

После разговора с женщиной выяснилось, что она часто проводит время со своими тремя внуками-дошкольниками. Слух пропал как раз в один из дней, когда она ненадолго задремала рядом с детьми, увлекшимися пластилином.

Скорее всего, внуки решили «помочь» бабушке и слепили для нее беруши. Однако сказать об этом после игры забыли.

После удаления пластилина к пациентке тут же вернулся слух, а дискомфортные ощущение исчезли.