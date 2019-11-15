Как лечить бронхит в домашних условиях у взрослых

Распространенная патология нижних путей дыхания — бронхит, известна многим не понаслышке. Характеризуется бронхит воспалением слизистых оболочек, тяжелыми осложнениями при отсутствии лечения, переходом в хроническую форму течения болезни. Как проводится лечение бронхита в домашних условиях у взрослых, чтобы достичь результата быстро и эффективно?

Лечение бронхита

У взрослого человека воспаление бронхов существенно ухудшает качество жизни, способно опуститься в легкие, вызвать пневмонию с обструктивным течением, нарушить работу сердца.

Лечение бронхита у взрослых в домашних условиях допускается только в начальной стадии, когда нет опасности осложнений, перехода болезни в тяжелое течение. Соответствующее лечение назначает участковый терапевт после обследования пациента, поэтому без похода к врачу здесь не обойтись, самолечение чревато неправильным направлением, развитием осложнений.

Причинами развития бронхита обычно являются первичные простудные болезни инфекционного характера. При их неправильном или несвоевременном лечении в ткани бронхов проникают инфекция, вирусы, возбуждающие воспаление.

вирусы гриппа, ротавирусы, аденовирусы, энтеровирусы;

бактерии стафилококка, стрептококка;

гемофильную палочку, респираторные микоплазмы, хламидофилы;

грибковое поражение тканей — кандидами, аспергиллой;

цитомегаловирусы;

вирус герпеса. Выделяют основные группы возбудителей бронхита:

Для назначения правильного, быстрого и эффективного лечения бронхита у взрослых в домашних условиях, врач проводит необходимую диагностику. По результатам анализов, диагностического обследования терапевт выбирает наиболее подходящие препараты, способные убивать возбудителей, провоцирующих воспаление.

Выявление активного компонента патогенной флоры до начала лечения является обязательным, чтобы провести эффективное избавление от заболевания. Классифицируют этиологию воспаления по внешнему осмотру врача, когда он видит недостаток дыхания, по результатам анализов крови, мокроты, по рентгеновским снимкам.

Симптомы разных форм бронхита

Симптоматика отличается по форме патологии, по тяжести течения болезни, по возрасту взрослых пациентов. Как показывает статистика, в 85% случаев бронхит развивается как результат затяжного ОРВИ.

Начало болезни стремительное, сразу появляются дискомфорт в груди, затруднение дыхания, приступы непродуктивного кашля, боли в мышцах груди, диафрагмы.

Бронхит после ОРВИ проявляется вирусными симптомами:

общей интоксикацией;

высокой температурой;

катаральными явлениями;

обильным течением слез.

Кашлем организм отвечает, как защитой, чтобы из бронхов выводился воспалительный экссудат. Поэтому лекарства в лечении бронхита у взрослых в домашних условиях направлены на размягчение кашля, выведение мокроты из бронхов.

Правильное лечение приводит к продуктивному кашлю с отделением мокроты за 3-5 дней, это приносит пациенту заметное облегчение. При прослушивании стетоскопом врач слышит влажные хрипы, что говорит о правильно проводимом лечении, о начале выздоровления пациента.

Влажный кашель может длиться до 2-х недель, пока бронхи полностью не очистятся от мокроты. Одновременно происходит регенерация пораженных клеток эпителия бронхов, чему способствует комплексное лечение.

Эффективное лечение

При появлении дыхательной недостаточности, сухого кашля, повышения температуры следует вызывать терапевта на дом. Врач назначает необходимое обследование, дает первые рекомендации по началу лечения. На повторном посещении пациента на дому лечение корректируется в соответствии с полученными результатами обследования.

Лечение бронхита у взрослых в домашних условиях чаще всего дополняется народными средствами, облегчающими малопродуктивный кашель, общее самочувствие.

Пациенту требуется соблюдать постельный режим, занимать положение полусидя, упираясь на предплечья. Так больному человеку легче дышать, откашливаться, разговаривать. Помещение должно постоянно проветриваться, в нем надо дважды в день проводить влажную уборку. Если в квартире воздух сухой, его надо увлажнять специальными приборами.

Важно строго соблюдать назначения врача, ведь для того, чтобы получить эффективное лечение бронхита у взрослых в домашних условиях, врачи часто используют антибиотики, которые следует принимать строго по времени, в назначенной дозировке.

При назначении в комплексе лечения народных средств больному необходима будет помощь членов семьи — своевременно заваривать травы для питья, проводить с отварами трав ингаляции.

Медикаментозное лечение бронхита у взрослых

Для лечения острого бронхита в домашних условиях терапевты обычно назначают препараты, в зависимости от причины воспаления, которые будут эффективно действовать на возбудителей — это противовирусные или противогрибковые средства, антибиотики.

Этиотропная терапия включает жаропонижающие лекарства, средства для подавления кашлевого рефлекса, бронхолитики. Используются лекарства общего и местного воздействия — приемом внутрь, инъекциями, ингаляторами, небулайзером, закапыванием в нос.

Комплексная медикаментозная терапия включает: Лекарство от кашля — Лазолван, Гербион.

Отхаркивающие средства — Мукалтин, Амброксол.

Антибиотические препараты — Азитромицин, Цефтриаксон, Бисептол.

Пробиотики для восстановления флоры кишечника при приеме антибиотиков — Линекс.

Жаропонижающие средства — Ибупрофен, Фервекс.

Содовое полоскание горла.

Спреи-антисептики — Ингалипт, Фарингосепт.

Иммуномодуляторы — Бронховакс, Бронхомунал, витаминные комплексы.

Бронхолитики — Неофилин.

Обструктивный бронхит у взрослых лечится в другом направлении:

Препаратами, расширяющими ткани бронхов — Сальбутамолом.

Лекарствами, стимулирующими дыхательные движения бронхов — Тиотропиумом бромидом.

Средствами для облегчения отхаркивания, муколитиками — Мукалтином, Ацетилцистеином, Амброксолом, АЦЦ, Солутаном.

Антибиотиками — Амоксициллином, Эритромицином.

Для снятия приступов кашля — Синекодом, Стоптуссином.

Учитывая, что обструктивная форма бронхита поражает, прежде всего, людей с бронхиальной астмой, хроническими болезнями легких, сердца, проводится параллельная терапия основного заболевания. Входящие в группу риска курящие люди должны отказаться от вредной привычки.

Эффективное лечение бронхита народными средствами

Медикаментозную терапию всегда дополняют гимнастикой, массажем, облегчающими отделение и вывод мокроты. Хорошо проходит лечение хронического бронхита у взрослых в домашних условиях и с добавлением народных средств.

растирания;

компрессы;

ингаляции;

внутренний прием отваров, настоев лекарственных трав. Методы народных целителей весьма разнообразны:

В лечении бронхита у взрослых лекарственные травы поддерживают организм, избавляют человека от кашля, насморка, температуры, хрипоты, помогают быстро выздороветь, восстановиться после болезни.

камфорный спирт;

скипидарная мазь. Для растираний используются:

Перед употреблением их разогревают, чтобы они улучшали кровоснабжение в органах дыхания.

Для понижения температуры больного обтирают уксусом, разведенным с водой в пропорции 1:5. Компрессы и растирания при высокой температуре не проводятся.

Для компрессов готовят состав:

Отварной в кожуре картофель, смешанный с репейным маслом. Компресс накладывают на грудную клетку, больного укутывают, держат 3-5 часов. После снятия компресса обязательно питье теплого отвара ромашки, солодки, чабреца.

на лекарственных травах с эфирными маслами;

отвар картофеля с добавлением бальзама;

настой натертого чеснока или лука. Для ингаляций готовят составы:

Ингаляции не проводятся людям с патологиями сердца, легких, гипертензией. Существует множество средств народной медицины, но использование любого из них в лечении бронхита у взрослого следует обязательно согласовать с лечащим врачом.

Бонус

Важно знать симптомы бронхита, чтобы не запустить его начало, вовремя заняться лечением.

Бронхиты бывают разной формы, для выяснения его этиологии важно обратиться к терапевту, провести необходимое обследование.

Лечить любой бронхит может только квалифицированный специалист. Врачи знают, какие лекарства требуются в терапии каждого из видов бронхита, дополнят комплекс лечения народными методами.

Вылечить бронхит только народными методами не возможно, здесь требуется комплексный подход к воздействию на возбудителя воспаления.