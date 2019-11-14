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Почему на самом деле появляются камни в почках 

Рамблер 3 часа назад
Почему на самом деле появляются камни в почках
Фото: depositphotos.com
Камням в почках подчас не придают большого значения, а между тем эта проблема широко распространена. В одной России мочекаменная болезнь не позволяет жить полноценной жизнью 800 тысячам человек. Более того, по мнению экспертов, рано или поздно с данным недугом сталкивается каждый десятый житель планеты. "Рамблер" выяснил, из-за чего на самом деле образуются камни в почках и как не допустить встречи с ними.

Несбалансированное питание

Любителям налегать на что бы то ни было — будь то сладкая пища или соленая стоит быть осторожней. Кроме того, дабы избежать мочекаменной болезни, медики рекомендуют ограничить потребление различных копченостей, красного мяса, консерв и даже моллюсков. А вот что точно не может навредить, вопреки распространенному мнению, — это молочные продукты. В их числе йогурты, сыры, молоко и творог.

Другие заболевания

Подчас камни в почках могут возникать как побочный эффект от других серьезных заболеваний. Если с одним из них вы знакомы не понаслышке, стоит еще бережней относиться к своему здоровью:
  • Подагра
  • Диабет второго типа
  • Геперпаратиреоз (проблемы в работе паращитовидных желез, из-за которых повышается уровень кальция в крови и моче)

Ожирение

Мало того, что избыточная масса тела сама по себе ведет к возникновению множества побочных заболеваний, так еще и риск мочекаменной болезни при ожирении возрастает в два раза.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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