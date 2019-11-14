43000 инъекций инсулина: история Элизабет Хьюз

14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Дата эта приурочена ко дню рождения знаменитого канадского ученого Фредерика Бантинга, который стал первооткрывателем инсулина. Первым пациентом, которому спас жизнь, сделав инъекцию инсулина, стал четырнадцатилетний Леонард Томпсон, страдавший тяжелой формой сахарного диабета. Были и другие счастливо закончившиеся истории. Но одной из самых известных стала история жизни и борьбы с диабетом другой пациентки Бантинга, Элизабет Хьюз. О ней рассказывает «Рамблер».

У Элизабет, дочери американского политического деятеля Чарльза Эванса Хьюза, обнаружили сахарный диабет 1 типа в возрасте 12 лет. Это было равносильно смертному приговору: как такового лечения инсулином еще не существовало, дети, у которых обнаруживали болезнь, проживали максимум год после постановки диагноза.

Родители девочки готовы были пойти на все, чтобы получить хоть какую-то помощь, благо связи и возможности у семьи для этого были. Элизабет отправили в клинику к лучшему на то время врачу Фредерику Аллену, который практиковал необычное лечение диабета: голодание. Правда, он сразу предупредил родителей, что это не панацея и его метод лишь поможет продлить жизнь девочки на два-три года.

Элизабет, не слишком понимавшая всю опасность своего диагноза, тем не менее оказалась очень послушной пациенткой: она беспрекословно соблюдала диету, которую прописал ей Аллен. А она, надо отметить, была крайне жесткой: суточная норма калорий девочки должна была составлять не более 400 единиц. Через неделю Элизабет разрешили увеличить количество потребляемых углеводов, но едва в моче девочки появлялся сахар, она ела меньше куска хлеба в день.

К 15 годам Элизабет весила всего 20 килограммов, жизнь постепенно уходила из нее. Аллен, как и обещал, продлил жизнь девочки, но вылечить ее был не в силах.

Трагический конец был бы неминуем, если бы на глаза матери Элизабет не попалась заметка о докторе Фредерике Бантинге, который в Торонто занимался экспериментальной терапией диабета.

В августе 1922 года Элизабет вместе с матерью отправилась в Канаду, где получила свою первую инъекцию инсулина. Далее уколы ей ставили по два раза в день, а через некоторое время Бантинг увеличил калорийность ее диеты: сначала до 800 ккал, через неделю — до 1200 ккал, а затем и до 2400 ккал в сутки, что являлось нормой для ребенка. Элизабет вновь могла есть любимые макароны, сыр и кукурузу.

Инсулин вернул девочку к жизни. Вскоре она вернулась домой, где стала вести совершенно обычную жизнь: вновь пошла в школу, встречалась с друзьями.

Надо отметить, что девочку тяготило повышенное внимание, которое было приковано к ней. Она хотела жить нормальной жизнью и ничем не отличаться от других детей. Элизабет стала скрывать свою болезнь от окружающих, в чем весьма преуспела.

Элизабет вышла замуж, родила троих детей и всю жизнь пыталась «стереть» факт наличия у нее сахарного диабета из биографии. Даже дети долгие годы не знали о том, что их мать всю жизнь делает себе инъекции инсулина.

Ушла из жизни Элизабет в 1981 году в возрасте 73 лет.