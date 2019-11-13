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Современные лекарства против рака стали доступнее 

Российская Газета 4 часа назад
Современные лекарства против рака стали доступнее
Фото: Российская Газета
В преддверии очередного Российского онкологического конгресса, который в эти дни проходит в Москве, эксперты Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) провели опрос в регионах, чтобы выяснить, как сейчас обстоят дела с доступностью противоопухолевых лекарств.
"Мы предложили участвовать в опросе всем регионам, но, возможно, из-за сжатых сроков к началу конгресса ответы прислали 19 регионов",
— сообщил замдиректора по развитию онкологической помощи в регионах НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Александр Петровский.
В 15 регионах ситуация стала однозначно лучше, констатировал эксперт. В четырех территориях, по мнению онкологов, лекарства доступнее не стали. При этом Петровский подчеркнул, что общается с коллегами из всех регионов и в подавляющем большинстве случаев врачи говорят, что наконец-то у них развязаны руки по выбору и назначению терапии — таких возможностей, которые появились в 2019 году, когда стартовала противораковая программа, раньше не было.
В Москве к средствам городской программы добавились ресурсы, выделяемые в рамках ОМС, рассказала замдиректора Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова Людмила Жукова.
"Сейчас мы имеем 100-процентное обеспечение лекарствами по наилучшим схемам лечения, на уровне мировых стандартов, по шести основным видам рака. Это рак молочной железы, колоректальный рак, рак почки, простаты, легких, а также меланома",
— сообщила эксперт.
Это означает, что лекарственную терапию больные этими видами онкозаболеваний получают в полном объеме бесплатно. В ближайшее время этот перечень пополнится еще четырьмя позициями — в него будут включены рак яичников, онкозаболевания головы и шеи, желудка и мочевого пузыря.
Региональным службам нужно научиться грамотно планировать свои потребности — в распоряжении онкологов сейчас более 150 лекарств против рака
Коллегу поддержала и руководитель Специализированного Центра онкологии в Санкт-Петербурге Рашида Орлова:
"С нынешнего года мы имеем прорыв в лекарственной терапии. Использование клинико-статистических групп (КСГ) позволили учесть в тарифах использование дорогостоящих современных противоопухолевых препаратов. В Санкт-Петербурге, если учесть региональную программу и вливания из территориального фонда ОМС, расходы на лекарства увеличились более чем в два раза, мы даже не ожидали такого внимания к нашим потребностям. У нас сейчас есть практически все, необходимое для эффективной помощи больным",
— отметила эксперт.
При этом вдалеке от столичных городов проблемы остаются. Представители четырех регионов во время опроса заявили, что с лекарствами у них в этом году ситуация лучше не стала. "С финансированием это не связано. Деньги на закупку лекарств выделены. Но в регионах не всегда их осваивают. Так, в частности, произошло в Самарской области", — рассказали эксперты.
Региональным службам здравоохранения необходимо научиться грамотно прогнозировать свои потребности по всему спектру лекарств — в федеральном списке жизненно необходимых и важнейших значится сейчас около 150 противоопухолевых препаратов, так что выбор у онкологов полноценный.
"Есть клинические рекомендации — это "Библия" для клинических онкологов. Мы идем к стандартизации лечения — и финансы, которые подводятся под стандарты, соответствуют самым современным схемам лечения, используемым в мире",
— отметил Александр Петровский.
Тем не менее больные из глубинки, получившие рекомендации по современным методам лечения в федеральных центрах, возвращаясь домой, далеко не всегда получают назначенные препараты, а не те, которые имеются в наличии на местах.
"Многое зависит от онколога-консультанта, — отметила Людмила Жукова. — Нужно руководствоваться правилом: пациент должен получить помощь всегда. Есть оптимальная схема лечения, есть альтернативные и возможные варианты подбора лекарств. Для пациентов, которые приезжают к нам на прием из других городов. Мы, как правило, расписываем несколько возможных схем, чтобы врачу, к которому они придут на прием с нашим заключением, было легче назначить лечение".
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Теги:
Болезни и лекарства , Людмила Жукова
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