6 признаков инсульта, которые нельзя пропустить

6 признаков инсульта у женщин, которые не стоит игнорировать

Бытует мнение, что некоторые признаки инсульта чаще всего могут наблюдаться именно у женщин. При этом ученые до сих пор не могут понять, с чем это связано. Между тем, именно эти признаки должны сразу же насторожить и стать поводом для срочного обращения к врачу.

ИА «Экспресс-Новости» рассказывает о шести признаках инсульта у женщин, которые не стоит игнорировать.

Обморок

Специалисты в области медицины не раз рассматривали обморочные состояния в качестве одного из признаков инсульта. Все дело в том, что у женщин этот недуг затрагивает прежде всего заднюю часть мозга. При обмороке может быть поражен центр сознания. Это очень опасный признак, который требует немедленного обращения к врачу.

Перемены в настроении

Конечно, всем женщинам свойственны перемены в настроении. Иногда они могут предупреждать о начале инсульта. В частности, начинает меняться психическое состояние. Неожиданно может прийти состояние возбуждения. Человек начинает вести себя странно, что не может не настораживать.

Тошнота

При инсульте могут возникнуть тошнота и рвота. Эти признаки указывают на существующие проблемы в области мозжечка. Связаны они в первую очередь с нарушением кровотока. Это может привести к кровоизлиянию в мозг.

Внезапная икота

Внезапная и долго непрекращающаяся икота может говорить об инсульте. В то же самое время специалисты акцентируют свое внимание на том, что чаще всего этот симптом сочетается у женщин с болью в груди.

Боль в груди

Боль в груди и затрудненное дыхание тоже могут считать предвестниками надвигающегося инсульта. И снова это связано с головным мозгом, а вернее, с его кровоснабжением.

Галлюцинации

При повреждениях в затылочной части мозга женщины могут столкнуться с непонятными видениями. Галлюцинации, как правило, возникают внезапно. Опять же связаны они с нарушением работы затылочной доли мозга.

Напоминаем, что одним из способов определения инсульта является общепринятый алгоритм «УДАР». Буква «У» здесь указывает на улыбку, которая при инсульте становится искривленной. «Д» — это движение, слабость или онемение руки. «А» связана с артикуляцией, поскольку речь человека становится замедленной. Иногда становится непонятно, что он говорит. И, наконец, буква «Р» — это решение, то есть необходимо срочно вызвать скорую помощь.