Ученые рассказали, как спастись от деменции

Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовало около 30-ти тысяч человек в возрасте от 60-ти лет. По итогам данного исследования учёные пришли к выводу, что начать заниматься физкультурой никогда не поздно. Более того, добровольцы, улучшавшие свою кардиореспираторную подготовленность, снижали риск развития деменции на 2 года.

Учёные подчеркнули, что в настоящий момент официальной медицине неизвестны препараты, которые бы лечили деменцию. По этой причине здоровое питание и умеренная физическая нагрузка являются единственным способом как можно дольше сохранять ясность ума.