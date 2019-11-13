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Ученые рассказали, как спастись от деменции 

Мир новостей 3 часа назад
Ученые рассказали, как спастись от деменции
Фото: Мир новостей
Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовало около 30-ти тысяч человек в возрасте от 60-ти лет. По итогам данного исследования учёные пришли к выводу, что начать заниматься физкультурой никогда не поздно. Более того, добровольцы, улучшавшие свою кардиореспираторную подготовленность, снижали риск развития деменции на 2 года.
Учёные подчеркнули, что в настоящий момент официальной медицине неизвестны препараты, которые бы лечили деменцию. По этой причине здоровое питание и умеренная физическая нагрузка являются единственным способом как можно дольше сохранять ясность ума.
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Теги:
Болезни и лекарства
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