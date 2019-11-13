10 невероятных фактов об эффекте плацебо

В чем суть эффекта плацебо? Врач прописывает человеку какую-то таблетку или назначает любую другую форму лечения, говоря, что она поможет справиться с его болезнью. И вскоре человек действительно начинает чувствовать себя лучше. Но исцеляют его не медикаменты, а тело и в первую очередь разум. Само же лечение, по сути, является подделкой. Исследователей уже не первый год интересует, почему эффект плацебо работает. Ведь открытие глубинных механизмов, действующих в человеческом подсознании, поможет облегчить уход за пациентами и уменьшить количество выписываемых им препаратов.

Эффект плацебо был открыт при попытке разоблачить шарлатана

Впервые эффект плацебо был зафиксирован в конце XVIII столетия. Тогда врач из Коннектикута по имени Елисей Перкинс получил патент на выпуск медицинских устройств, которые он назвал «тракторами». Они выглядели как металлические палочки длиной около 8 сантиметров. Врач утверждал, что они были сделаны из специальных материалов, хотя на самом деле «тракторы Перкинса» состояли из сплава латуни и стали. После того как доктор заявил, что его изобретение помогает бороться с воспалениями и снимает любые болевые проявления, к нему хлынул поток пациентов. Перкинс предлагал им подержать «трактор» в области больного места на протяжении 20 минут. Удивительно, но люди утверждали, будто чувствовали себя после сеанса намного лучше.

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Но были и скептики — многие другие врачи сомневались в действенности «тракторов». Британский доктор Джон Хейгарт решил проверить изобретение своего коллеги и провел тесты с различными материалами. Он создал «тракторы» из кости, грифеля и т.д. И пациенты Хейгарта также говорили о чудодейственном воздействии этих устройств вне зависимости от материала, из которого они состояли. Джон пришел к выводу, что улучшение состояния больных зависело не от лечения, а от их мыслей и ожиданий.

Плацебо действует и на психологическом, и на физическом уровне

Многие считают, что эффект плацебо вызывает исключительно психологические изменения. Тем не менее есть убедительные доказательства физической реакции тела на прием ложных медикаментов. В 2005 году исследователи из Университета штата Мичиган выполняли сканирование мозга 14 здоровых молодых мужчин. Им в челюстную полость вводили раствор, вызывавший боль. Вскоре пациентам давали плацебо, называя его эффективным обезболивающим. В ходе сканирования исследователи увидели, что области мозга, отвечающие за выработку эндорфинов (гормонов удовольствия), активизировались. Участники также заявляли, что боль утихла, несмотря на то, что никаких объективных предпосылок к этому не было.

Это интересно: в ходе схожего эксперимента, проведенного в 2001 году, участникам давали плацебо и дополнительно вводили препараты, блокирующие выработку эндорфинов в организме. Результат был неожиданным: на этот раз эффект плацебо не сработал. Эти два исследования позволяют сделать вывод, что именно от эндорфинов зависит, будет ли прием безвредных пилюль эффективным.

Инъекции плацебо более эффективны

Не секрет, что, если кто-то серьезно болен, одним из самых быстрых и эффективных способов лечения являются инъекции медицинских препаратов. Это заставило исследователей задуматься и проверить одну интересную теорию. Их интересовал вопрос: если эффект плацебо действует при приеме таблеток, будет ли он наблюдаться при инъекциях плацебо? В середине 20-го, а затем в начале 21-го века проводились интенсивные исследования в этом направлении.

Ученые сравнивали результаты лечения людей, принимавших сахарные пилюли (и думавших, что это лекарство), и пациентов, которым делали безвредные плацебо-инъекции, — эффективность была одинаковой. Выяснилось, что при использовании дополнительного медицинского оборудования (например, игл) для ввода препарата улучшения состояния наступали быстрее и были более выраженными, чем при его приеме перорально. Это лишний раз подтвердило мощь эффекта плацебо и доказало, что предметы, ассоциирующиеся у нас с лечением на уровне подсознания, играют ​​очень важную роль в процессе исцеления.

Может быть вылечено даже бесплодие!

Плацебо может помочь даже в тяжелых случаях. Для одного из экспериментов ученые отобрали группу из 55 женщин, страдавших от поликистоза яичников и пытавшихся забеременеть. На протяжении полугода 33 участницам давали плацебо, остальные 32 проходили реальное медикаментозное лечение. И что вы думаете? В «группе плацебо» пять женщин смогли забеременеть, в группе же действительно лечившихся пациенток таковых было семеро. Согласитесь — разница не такая уж и большая и может быть списана на статистическую погрешность.

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В некоторых же других тестах частота наступления беременности при приеме плацебо достигала 40%! По мнению ученых, безвредные лекарства способствуют снятию стресса. Это, в свою очередь, ведет к улучшению общего физиологического состояния организма, и у женщин получается забеременеть.

Существует и обратный эффект плацебо

Наверное, вы заметили, что в большинстве тестов проверялось, может ли плацебо воздействовать на организм подобно настоящим медикаментам. Нельзя не упомянуть, что проводились и обратные исследования, в ходе которых ученые пытались выяснить, поможет ли пациенту реальный препарат, если он уверен в его неэффективности? Оказалось, что нет. Более того, обратный эффект плацебо проявляется и в том, что воздействие любых веществ — даже наркотических — может блокироваться, если человек не ожидает, что они как-то на него повлияют.

Расскажем об эксперименте, подтверждающем вышеприведенное утверждение. Немецкие и английские ученые сканировали мозг людей, которым дали болеутоляющие средства. Половине группы сказали, что они выпили очень сильный препарат, в то время как другим пациентам заявили, что они принимают плацебо. В итоге выяснилось, что люди, считавшие, что они получили обезболивающее, вскоре испытали признаки облегчения. В то же время на пациентов, уверенных в том, что они приняли плацебо, реальные болеутоляющие никак не подействовали. То есть наши ожидания от лечения во многом определяют его успех.

Стоимость лечения влияет на результаты

Исследователи из Университета Цинциннати провели тест на 12 пациентах с болезнью Паркинсона. Они дали каждому пациенту плацебо, сказав, что это — эффективное лекарство, которое поможет им справиться с недугом. Да вот только некоторым из них медики еще невзначай заявили, что их таблетки стоят в 15 раз дороже, чем альтернативное лекарство. Догадываетесь, какие результаты были получены? У пациентов, которым было выписано «дорогое лекарство», улучшение состояния происходило быстрее, чем у людей, принимавших его «дешевый» аналог.

Были проведены и другие интересные исследования. Так, в ходе одного из них 67% участников заявили, что почувствовали себя лучше, когда начали принимать дорогое плацебо после дешевого. Такие результаты показывают, насколько важную роль играет наш мозг в процессе лечения. Если лекарства стоят дороже — люди склонны считать, что они будут более эффективными.

Торговая марка также влияет на результат

Не секрет, что аналогичные таблетки выпускаются различными фармацевтическими компаниями. Их состав практически идентичен, отличаются только названия и упаковки. Тем не менее исследования показали: люди уверены, что фирменные препараты более эффективны. Доказано, что, если производитель широко разрекламирован и известен, плацебо в его упаковке действительно будет действовать лучше, нежели такая же пустышка, преподнесенная в невзрачной коробочке.

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Это интересно: в действительности же брендовые лекарства зачастую стоят намного дороже только потому, что фармацевтические компании вкладывают много денег в исследования и маркетинг. Их нужно как-то возвращать — вот люди и переплачивают там, где могли бы сэкономить.

Сейчас плацебо более эффективно, чем раньше

Прием плацебо с каждым годом приносит все более убедительные результаты. В первую очередь это относится к антидепрессантам, успокоительным и обезболивающим лекарствам. Сегодня, согласно данным многочисленных исследований, плацебо работает более эффективно, чем, например, 20 лет назад. Специалисты связывают этот факт с тем, что сейчас пациенты начали относиться к медикам и современным методам лечения с большим доверием.

Играет роль и то, что сегодня не так уж и легко получить сильное успокоительное или обезболивающее средство, как, в принципе, и антидепрессант. Прежде чем выписать пациенту рецепт на какое-то подобное наркотическое вещество, врач долго общается с человеком, следит за ним и делает вывод, действительно ли ему необходимы такие сильнодействующие медикаменты. Ну как после этого не поверить в их чудодейственный эффект?

Эффект плацебо может работать, даже если вы о нем знаете

Даже когда пациенты знают, что принимают плацебо, лечение все еще может быть эффективным. Исследователи из Гарвардского университета провели исследование 80 больных, страдавших от синдрома раздраженного кишечника. Половине из них не выписали никаких препаратов, в то время как остальным пациентам предложили принять пустышки, на упаковке которых так и было написано: Placebo. При этом медики акцентировали внимание на том, что выписывают им «таблетки плацебо, сделанные из инертного вещества, которые показаны в клинических исследованиях для искоренения симптомов раздраженного кишечника посредством психофизических процессов». Обратите внимание на то, насколько отличается такой способ преподнесения информации от упомянутого в 5-м пункте.

И что вы думаете? К концу испытания многие испытуемые действительно почувствовали себя лучше. Да вот только в группе, принимавшей пустышки, их было в два раза больше, нежели в контрольной.

Эффективность плацебо-хирургии

Одно дело — выпить таблетку или получить укол, и совсем другое — провести плацебо-операцию. Все же оперативное вмешательство по умолчанию подразумевает физическое воздействие на конкретный орган. Но последние эксперименты показали, что многие люди начинают чувствовать себя лучше и буквально исцеляются даже после плацебо-операций.

Например, в Финляндии хирурги работали с пациентами, которым было необходимо хирургическое вмешательство для восстановления разорванных хрящевых тканей. Половине больных сделали настоящие операции. Другим пациентам медики под местным наркозом (то есть больные оставались в сознании) выполняли небольшой надрез и делали вид, что проводят необходимые при реальном хирургическом вмешательстве действия. В действительности же они даже не прикасались к поврежденным тканям. Удивительно, но улучшения в обеих группах были практически одинаковыми.

Это интересно: в другом исследовании, сами того не зная, принимали участие люди с проблемами позвонков. Половине испытуемых специалист по вертебропластике выполнил реконструкцию поврежденных участков позвоночника. Другим больным были сделаны ложные операции. И снова оказалось, что плацебо-хирургия настолько же эффективна, как реальное хирургическое вмешательство.

И пусть пока неясны механизмы, благодаря которым происходит настоящее самоисцеление организма на физическом уровне, важность этого открытия — безгранична.

Не стоит исключать вероятность того, что в будущем люди смогут сделать лечение с помощью плацебо еще более эффективным, после чего оно постепенно вытеснит за ненадобностью традиционные методики. Только представьте себе: плацебо-пломбирование зуба или плацебо-удаление кисты. Возможности нашего сознания действительно безграничны, осталось лишь научиться их раскрывать и использовать!