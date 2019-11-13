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Болезни и лекарства

Болезни, которые ведут к потере зрения 

Рамблер 10 часов назад
Существует не так много опасных болезней, которые могут привести к слепоте. «Рамблер» расскажет о симптомах каждой из них.

Катаракта

Катаракта представляет собой частичное или полное помутнение хрусталика. Непрозрачный хрусталик перестает пропускать световые лучи к сетчатке и зрение снижается. Эта болезнь чаще всего встречается у людей старше 50 лет. Катаракта поддается лечению — пораженный хрусталик заменяется на интраокулярную линзу. Но эта болезнь также опасна своими осложнениями — вторичной глаукомой, при которой происходит атрофия головки зрительного нерва, что приводит к потере зрения.

Глаукома

В этом случае происходит отток влаги, которая заполняет переднюю камеру глаза, в шлеммов канал. Таким образом, внутриглазное давление повышается. Это может сопровождаться болезненными ощущениями, радужными кругами при взгляде на свет и снижением зрения. Повышенное давление ведет к атрофии головки зрительного нерва. Сначала происходит сужение полей зрения, а затем полная его потеря.

Возрастная макулодистрофия

Эта болезнь чаще развивается у людей старше 60 лет. Она сопровождается отеком, скоплением жидкости в субретинальном пространстве и кровоизлияниями в ткани сетчатки. Таким образом, у человека формируется фиброзный рубец в виде диска в центре сетчатки, что в конечном итоге приводит к утрате зрения.

Отслойка сетчатки

Отслоение может произойти из-за травмы, наследственного фактора или уже существующих патологий (диабета и нефропатии). Первые симптомы — появление перед глазами черных точек или «летающих мушек». Если отслойка затрагивает макулярную часть, то есть вероятность, что стопроцентное зрение восстановить не удастся. Важно вовремя обращаться к специалисту.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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